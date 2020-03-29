Levent Dörter: Buluyor bu lanet virüs

Dilan Çıtak Tatlıses’in müzisyen sevgilisi Levent Dörter, yaşadıklarını sosyal medya hesabından açıkladı. Ünlü müzisyen, Instagram’da yaptığı paylaşımda “Bu akşam Covid-19 (Corona) belirtilerinden dolayı Acıbadem Maslak’a yatışım yapıldı. Burada her şey çok iyi, merak edilecek hiçbir şey yok. Sizlerin duasıyla ayağa kalkacağım inşallah” dedi.

'Kafanızı bile çıkarmayın'

Dörter , bugün sağlık durumu hakkında bilgi verdi “Dünden beri hiç bir telefona bakamadım. Arayan soran, geçmiş olsun dileklerini ileten herkes sağ olun. Ben evden dışarı sadece market için çıktım ya da marketten geleni eve aldım. Lütfen çok dikkatli olun ve kafanızı bile dışarı çıkartmayın. Özellikle naylon torbalara eldivensiz dokunmayın.”





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