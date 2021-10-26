Levent Dörter'in annesi hayatını kaybetti
Levent Dörter'in acı günü! Ünlü şarkıcının annesi Serap Selnur Dörter hayatını kaybetti, Levent Dörter acı haberi Instagram hesabından paylaştı.
26 Ekim 2021, Salı 11:10 Son Güncelleme:
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Levent Dörter, annesi Serap Selnur Dörter'in vefat haberini sosyal medya hesabından duyurdu.
'SÖZÜN BİTTİĞİ YERDEYİZ'
"Sözün bittiği yerdeyiz. Bitanemiz, annemiz Serap Selnur Dörter bu sabah 06.05'te hakka yürüdü. Cenazesi bugün ikindi namazına müteakip Ankara Karşıyaka Mezarlığı'nda defnedilecektir. Başımız sağ olsun. Mekanı cennet olsun. Aşkım seni çok seviyoruz."
Levent Dörter, uzun bir süredir İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak Tatlıses ile aşk yaşıyor.
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