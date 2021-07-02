Magazin Levent Kızıl, Melis Murathanoğlu ile Bodrum'da pişti oldu

Levent Kızıl, Melis Murathanoğlu ile Bodrum'da pişti oldu

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Levent Kızıl, Melis Murathanoğlu ile Bodrum'da pişti oldu

Levent Kızıl, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Maça Kızı Otel'de doğum gününü kutlayan Kızıl, bir de sürprizle karşılaştı. Çapkın iş adamı, mekanda bir zamanlar aşk yaşadığı Melis Murathanoğlu ile pişti oldu.

02 Temmuz 2021, Cuma 16:34 Son Güncelleme:
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İş insanı Levent Kızıl, tatil sezonunu Bodrum'da açtı. Önceki gün Maça Kızı Otel'de doğum gününü kutlayan Kızıl, bir de sürprizle karşılaştı. Çapkın iş adamı, mekanda bir zamanlar aşk yaşadığı Melis Murathanoğlu ile pişti oldu.

BURUN BURUNA GELDİLER

Takvim'in haberine göre; birbirini yarım metre mesafede gören ikili, önce şok yaşadı sonra köşe kapmaca oynadı. Eski aşıklar, tıklım tıklım dolu mekanda burun buruna geldi.

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