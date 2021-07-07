TRT'nin deneyimli spikeri Levent Özçelik, Federico Chiesa ile Filippo Inzaghi'yi karıştırınca sosyal medyanın diline düştü.

İtalya karşılaşmanın 60. dakikasında Federico Chisea’nın golüyle 1-0 öne geçerken maçı anlatan deneyimli spiker Levent Özçelik’in Cheisea’ya ‘Inzaghi’ demesi kafaları karıştırdı. Gol sırasında defalarca ‘Inzaghi’ diyen Özçelik, kısa süre sonra hatasını fark ederek golü Chiea’nın attığını söyledi.

İtalya’nın eski efsane futbolcusu Filippo Inzaghi ile Chiesa’yı karıştıran Özçelik, yayın sırasında “Chiesa’nın golü attığı anda ağzımdan Inzaghi çıktı. Yıllarca anlattığımız bir futbolcu Inzaghi. Oradan bir çağrışım. Kusura bakmayınız lütfen” ifadelerini kullandı.

Ancak Özçelik bu gafının ardından sosyal medyada en çok konuşulanlar listesine girdi.

LEVENT ÖZÇELİK KİMDİR?

Televizyon dünyasının ünlü sunucu ve spikerlerinden Levent Özçelik, aslen baba tarafından Trabzonludur.

Çocukluk yılları Ankara'da geçmiş, Ulubatlı Hasan İlköğretim ve Bahçelievler Deneme Lisesini tamamlamıştır. Fen Fakültesi Fizik Mühendisliği bölümünü kazanmış ancak bir kez daha sınava girerek Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesini kazanmış ve mezun olmuştur.

1982 senesinde TRT sınavlarına giren Levent Özçelik ortalama 7000 kişinin katıldığı sınavı 3. olarak kazanmıştır. Özçelik ilk maç anlatım deneyimini ise Gençlerbirliği ve Sakaryaspor arasında oynanan karşılaşma ile gerçekleştirmiştir.

1992 senesinden itibaren Olimpiyat ve yarışmaları anlatmış ayrıca futbol dışında diving, su topu, voleybol, yüzme, hentbol, masa tenisi, bilardo ve bisiklet gibi spor dallarının sunumunu da gerçekleştirmiştir.