Levent Özdilek güzel haberi sosyal medyadan paylaştı
Ünlü oyuncu Levent Özdilek'in haziran ayında liseden mezun olan kızı Naz, Boğaziçi Üniversitesi'ni kazandı. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Özdilek, paylaşımına, "Prensesim artık Boğaziçili!" mesajını düştü.
01 Eylül 2021, Çarşamba 22:09 Son Güncelleme:
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Milyonlarca öğrencinin merakla beklediği YKS'nin (Yükseköğretim Kurumları Sınavı) sonuçları açıkladı. İstediği üniversiteye yerleşenler arasında oyuncu Levent Özdilek'in (69) Hande Özdilek ile evliliğinde dünyaya gelen kızı Naz da yer aldı.
Haziran ayında kızının lise mezuniyetine katılan ünlü oyuncu, büyük bir gurur yaşadı.
Mutlu haberi Instagram hesabından duyuran Levent Özdilek, sevincini, "Prensesim artık Boğaziçili!" sözleriyle dile getirdi. Naz ile baba-kız pozunu yayınlayan Özdilek'in kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gören paylaşımına tebrik mesajları yağdı.