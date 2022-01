Sabah gazetesi yazarı ve A Spor yorumcusu Levent Tüzemen, Fatih Terim'in gönderilmesinin ardından canlı yayına bağlanarak konuştu. Tüzemen, "Fatih Terim daha önce Tudor'un kadrosuyla başarılı olmuştu. Ama kadro mühendisliğini kendisi yaptığı zaman çuvallıyor. Yine aynısı oldu. 26 milyon euro bonservis harcanmış, şu an oyuncuları satmaya kalksan paranın yüzde 20'sini bile geri kazanamazsın. Yönetim her şeye "evet" dememeli. Böyle olmaz" dedi.

Tüzemen, Terim sonrası dönem için ise, "Galatasaray'da Favre gibi Kovac gibi hocalar düşünülmeli. Marka değeri yüksek olmalı. Alsın evlatlarımız yönetsin düşüncesi fayda getirmez" önerisinde bulundu.