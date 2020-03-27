Levent Tüzemen: Fatih Terim sahalarda olmamayı tercih edebilir

Levent Tüzemen'in Fatih Terim için kaleme aldığı yazının tamamı şöyle:

"Öncelikle Fatih Terim'e geçmiş olsun diliyorum. Terim, zihinsel olarak inatçı ve savaşmayı seven bir insan.

Tedavisi olumlu sonuçlanır ve normal hayata dönerse, teknik adamlığa devam edip etmeme konusunda kararı ailesi verecektir. Bütün dünyayı evine hapseden Koronavirüs, bence insanların yaşamını bir daha gözden geçirmesine neden olacaktır.

Terim de radikal bir karar alarak artık sahalarda olmamayı tercih edebilir. Sonuçta G.Saray, Fatih Terim gibi bir değerini teknik adam olarak olmasa da yönetici olarak kullanabilir. Fakat doğmamış çocuğa don biçmeyelim; iyileştikten sonra, 'teknik adamlığa devam etmek istiyorum' derse G.Saray'ın kapıları kendisine ardına kadar açık olur.

Çünkü Terim'in yaşı teknik adamlık yapma konusunda çok müsait. Ama bırakırsa kendisinin işaret edeceği bir isim G.Saray'ın başına geçmelidir. Çünkü Terim'in G.Saray'da oluşturduğu bir futbol anlayışı vardır. Ancak bunu devam ettirecek isimler G.Saray'a hoca olabilir."