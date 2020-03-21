Levent Ünsal hayatını kaybetti

Acı haberin ardından Levent Ünsal'ın dostları sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...

Selen Öztürk

Ahh Levent... çok üzüldüm... Çok erken... Oyuncu , seslendirme sanatçısı dostum Levent Ünsal ‘ı kaybetmişiz... Ailesine sonsuz sabır diliyorum .. nurlar içinde uyu Disappointed face #leventünsal

Ceyhun Yılmaz

“Kardeş...

Sende patavat eksiği var” derdi bana.

Ustamız , radyodaki müdürümüz ağabeyimiz Mekteb-i Sultani ve Ortaoyuncuların kaliteli öğrencisi-eğiticisi...

Ruhun Şad Olsun

Levent Ünsal

Güçlü Mete

Canım ağabeyim Levent Ünsal’ı kaybettik. Hala inanamıyorum. Nur içinde, huzurla yat. Seni ve sesini Kafa Radyo’da yaşatmaya devam edeceğiz. Sana bir yemek sözüm vardı be abi...