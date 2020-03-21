Kültür & Sanat Levent Ünsal hayatını kaybetti

Levent Ünsal hayatını kaybetti

Kültür & Sanat

Levent Ünsal hayatını kaybetti

Sinema oyuncusu, dublaj ve seslendirme sanatçısı Levent Ünsal geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Ünsal 55 yaşındaydı...

21 Mart 2020, Cumartesi 20:42 Son Güncelleme:
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Acı haberin ardından Levent Ünsal'ın dostları sosyal medya hesaplarında baş sağlığı mesajları yayınladılar...

Selen Öztürk

Ahh Levent... çok üzüldüm... Çok erken... Oyuncu , seslendirme sanatçısı dostum Levent Ünsal ‘ı kaybetmişiz... Ailesine sonsuz sabır diliyorum .. nurlar içinde uyu Disappointed face #leventünsal

Ceyhun Yılmaz

“Kardeş...

Sende patavat eksiği var” derdi bana.

Ustamız , radyodaki müdürümüz ağabeyimiz Mekteb-i Sultani ve Ortaoyuncuların kaliteli öğrencisi-eğiticisi...

Ruhun Şad Olsun

Levent Ünsal

Güçlü Mete

Canım ağabeyim Levent Ünsal’ı kaybettik. Hala inanamıyorum. Nur içinde, huzurla yat. Seni ve sesini Kafa Radyo’da yaşatmaya devam edeceğiz. Sana bir yemek sözüm vardı be abi...

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