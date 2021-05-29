Levon Kordonciyan smokinin tarihini anlattı

Bizde smokin kültürümüze aykırı bulunup yadırganıyor mu?

Osmanlı devrinde İstanbulin adı altında kullanılan redingot, Atatürk’ün cumhuriyeti kurmasıyla giyilmeye devam edilmiş. Redingot, jaket a tay, frak ve bonjur o tarihlerde sıkça görülen kıyafetlerdi. 1940’lardan sonra smokin giyilmeye başlandı. Biz Anadolu’ya bile smokini sevdirdik. Artık hiç kimse bu kıyafeti yadırgamıyor.

Bir erkeğin kaç smokine ihtiyacı vardır?

Sosyal hayatınızla orantılı olarak değişiklik gösterebilir. Ama genelde bir tane alıp ömür boyu giymek çok mümkün olmuyor. Vücut ölçüleri değişebiliyor. İki sene üst üste giyebiliyorsanız kendinizi şanslı görebilirsiniz.

Bizde erkekler smokini nerelerde giyiyor?

Smokini en özel düğünler ve davetler için saklamaya bir yatkınlığımız var. Ancak yabancı şirketlerin Türk şirketlerle ortak düzenledikleri davetlerde de smokin tercih ediliyor.

Amerikan filmlerinde hep kiralıyorlar...

97 yılından beri bizde de var. İnternet üzerinden sipariş vermek mümkün. Böylece smokin kullanımının artmasına vesile olduk. Türkiye’ye gelen yabancı davetlileri de giydirmeyi başardık.

Mezuniyet baloları için kiralama mı yoksa diktirme mi daha çok?

Anaokulu, ortaokul öğrencileri ve liseli gençler için çoğunlukla kiralama tercih ediliyor. Üniversiteliler ise satın alıyor. İş hayatına da hazırlık yapıyorlar.

Tasarladığınız en çılgın smokin?

70 yaşında bir gelin babasına şeker pembesi smokin dikmiştik. Onu hiç unutamam. Bir de şu var: Bir damat mağazama geldiğinde tezgâhın üzerindeki mor astarı görüp kendisine smokin diktirmişti.

AKSESUARLAR

Yeni neslin seçimleri daha mı klasik daha mı cesur?

Ruh hallerine ve davetlerin konseptine göre değişebiliyor. Smokinde öncelik siyah ve şal yakadır. Özellikle kış aylarında siyah tercih edilir. Yaz davetlerinde veya düğünlerinde şal yaka ve kırlangıç yaka tercih edilir. Erkekler koyu lacivert ve parlement mavisi ile gardıroplarını zenginleştiriyorlar.

Aksesuar olarak da Ata yaka ve Milano yaka gömlek, üç çeşit rugan ayakkabı, altı çeşit papyon, üç ayrı kuşak, iki tasarım yelek, üç ayrı pantolon askısı, altı parça farklı renk mendille, üç abiye ipek çorap kullanılıyor ve kendi koleksiyonlarını yaratıyorlar.