Mükemmel levrek buğulama yapmanın püf noktaları...

Levrek balığını seviyorsanız, buğulama hali ile etinin nasıl daha da lezzetli olduğunu biliyorsunuzdur. İşte biz de sizin için bu tarifimizde hem mükemmel bir levrek buğulama tarifi vereceğiz, aynı zamanda yanına sunum sırasında çok yakışacak özel ekmek üstü lezzet ekleyeceğiz. İşte lezzetli levrek buğulama tarifi, malzemeleri ve püf noktaları...

Memet Özer ile Mutfakta programından hatırlayacağınız Memet Özer, Posta.com.tr okuyucuları için mükemmel levrek buğulamanın sırlarını ve sofrada levrek ile çok yakışacak roka ve maydanız püreli kızarmış ekmek dilimleri tarifi veriyor. Hazırsanız başlıyoruz!

LEVREK BUĞULAMA İÇİN MALZEMELER

4 adet orta boy levrek (balıkçınızdan fileto haline getirmesini, kemikleri ve kafasını ayrıca paketlemesini rica edin)

1/2 adet havuç

2 adet kereviz sapı

2 adet çarliston biber

1 adet soğan

2 diş sarımsak

1 tatlı kaşığı limon suyu

2 adet olgun domates

1 adet patates

1 yemek kaşığı un

1 bardak balık suyu (yetmezse biraz daha ilave edebilirsiniz.)

1 kaşık zeytinyağı

1 kaşık tereyağı

Tuz karabiber

1-2 su bardağı kadar zenginleştirilmiş balık suyu

Malzemelerin sonunda yer alan zenginleştirilmiş balık suyunun nasıl yapıldığını bilmiyorsanız, özel tarifimize göz atın:

Zenginleştirilmiş balık suyu nasıl yapılır?

LEVREK BUĞULAMA NASIL YAPILIR?

Döküm ya da çelik bir geniş tabanlı tavayı hafifçe ocağınızda kızdırın.

Zeytinyağı ve tereyağını ilave edin. Daha sonra çok küçük parçalar halinde doğradığınız, soğan, kereviz sapı, havuç ve sarımsakları ilave edin, tuz ve karabiber ekleyin.

5 dakika soteledikten sonra unu ekleyip karıştırmaya devam edin.

Sonrasında küp küp doğradığınız kabuğu soyulmuş domatesleri ekleyin.

10 dakika bu şekilde karıştırarak pişirmeye devam edin. Balık suyunu ilave edin ve kaynama noktasına gelinceye kadar bekleyin.

ve kaynama noktasına gelinceye kadar bekleyin. Kaynadıktan sonra küp şeklinde kestiğiniz patatesleri ve limon suyunu ekleyip, tuzu ve biberini kontrol ettikten sonra sebzeler iyice yumuşayıncaya kadar pişirin.

Bir tarafta balık filetolarınızı irice kuşbaşı şeklinde doğrayın, tuz ve karabiberle tatlandırın. Ve iyice pişmiş olan karışımınıza ekleyin. ,

Yaklaşık 7-8 dakika birlikte pişirin.

Balık çok çabuk pişen ve hassas bir gıda olduğundan çok pişmemesine dikkat edin.

İşte harika buğulamanız hazır.

Dilerseniz buğulamanıza mantar, bezelye gibi ilave sebzeler de ekleyebilirsiniz.

ŞİMDİ SIRA GELDİ MÜKEMMEL LEVREK BUĞULAMANIN YANINDA SERVİS EDECEĞİNİZ EKMEK ÜSTÜ LEZZETE...

ROKA VE MAYDANOZ PÜRELİ KIZARMIŞ EKMEK DİLİMLERİ TARİFİ

MALZEMELER

1 avuç roka yaprağı

1 avuç maydanoz

1 diş sarımsak

1 çay bardağı zeytinyağı

1 çay kaşığı limon suyu

1 yemek kaşığı kavrulmuş çam fıstığı

1kaşık rendelenmiş parmesan ya da eski kaşar

Tuz karabiber

Dilimlenmiş baget ekmeği

HAZIRLANIŞI

Ekmek dilimlerinizin üstüne zeytinyağı sürerek fırında altın rengi olana kadar kızartın.

Bir mutfak robotu içinde tüm malzemeyi püre haline getirin. ,

Kızaran ekmeklerin üzerine sürerek buğulamanızın yanında servis edin.

Afiyet olsun!



