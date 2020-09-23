Yemek Balık mezesi çeşidi: Levrek marin tarifi

Balık mezesi çeşidi: Levrek marin tarifi

Yemek

Balık mezesi çeşidi: Levrek marin tarifi

Balık mezesi olarak sıklıkla tüketilen levrek marin tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için levrek marin tarifi arıyor ya da levrek marin nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Levrek marin tarifinin püf noktaları için haberimize bir göz atın.

23 Eylül 2020, Çarşamba 11:20 Son Güncelleme:
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Tadına doyamayacağınız, sofralarınızı lezzetlendirecek levrek marin tarifi evde kolaylıkla yapılabilen bir tarif. Sevdiklerinize hazırlamak için levrek marin tarifi arıyor ya da levrek marin nasıl yapılır merak mı ediyorsunuz? Levrek marin tarifinin püf noktaları için haberimize bir göz atın.

Levrek marin tarifi

Levrek marin malzemeleri

  • 2 adet levrek fileto
  • 1,5 adet limon
  • 1 adet portakal
  • 1 yemek kaşığı taneli hardal
  • 1 adet kuru soğan
  • 1 tatlı kaşığı tane karabiber
  • 1 tatlı kaşığı tuz
  • 1 yemek kaşığı şeker
  • 3 yemek kaşığı zeytinyağı
  • 1 adet defne yaprağı

Levrek marin yapılışı

Fileto halindeki derisiz levreklerin kılçıklarını dikkatle temizleyin. Ayıkladığınız balıkları jülyen doğrayın. Soğanı da piyazlık doğrayıp tuzladıktan sonra soğuk suda bekletin. Bu esnada 1 limon ve portakalın kabuklarını rendeleyin. Portakalın ve 1,5 limonun sularını da sıkın. Limon ve portakal suyuna hardal, zeytinyağı, kabuk rendesi, tuz ve şekeri ilave edip karıştırın. Soğanları suyunu süzüp levreklere ekleyin. Üzerine sosu, tane karabiberi ve defne yaprağını da ekleyip harmanlayın. Ağzı kapalı halde bir gece buzdolabında bekletip balığın asidin içinde pişmesini sağlayın. Servis edeceğiniz zaman sosun yarısını süzün. Balığınızı servis tabağına aldıktan sonra üzerini dilediğiniz gibi süsleyip servis edin.

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