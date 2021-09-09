Futbol Lewandowski halkına 'saygı'yı öğretmeye çalışıyor

Lewandowski halkına 'saygı'yı öğretmeye çalışıyor

Futbol

Lewandowski halkına 'saygı'yı öğretmeye çalışıyor

İngiltere ile Polonya arasında dün akşam Dünya Kupası Eleme Grubu maçı oynandı. Polonya'da oynanan maçta taraftarlar, maç öncesi İngiliz oyuncuları 'ırkçılık karşıtı hareket' esnasında yuhalayınca devreye takım kaptanı Lewandowski girdi.

09 Eylül 2021, Perşembe 11:17 Son Güncelleme:
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Polonya taraftarı dün akşam büyük bir ayıba imza attı. İngiltere'yi konuk eden Polonya'da taraftarlar, maç başlamadan hemen önce ırkçılığı protesto etmek için diz çöken İngilizleri yuhaladı.

Bu olay sonrası Polonya kaptanı Robert Lewandowski hayal kırıklığı içerisinde tribünlere baktı ve kendi halkına formasının kolundaki "Respect (Saygı)" yazısını işaret etti.


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