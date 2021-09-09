Polonya taraftarı dün akşam büyük bir ayıba imza attı. İngiltere'yi konuk eden Polonya'da taraftarlar, maç başlamadan hemen önce ırkçılığı protesto etmek için diz çöken İngilizleri yuhaladı.

Bu olay sonrası Polonya kaptanı Robert Lewandowski hayal kırıklığı içerisinde tribünlere baktı ve kendi halkına formasının kolundaki "Respect (Saygı)" yazısını işaret etti.



