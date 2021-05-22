Lewandowski, Müller’in rekorunu geride bıraktı

2020-2021 sezonunun son maçında Bayern Münih, evinde Augsburg’u 5-2 mağlup etti. 32 yaşındaki futbolcu, bu mücadelenin 90’ıncı dakikasında attığı golle 41’inci golüne ulaşarak, gol kralı oldu.

Bundesliga’da 6’ncı gol krallığına ulaşan Lewandowski, bir sezonda 41 gol atarak Almanya’nın efsane futbolcusu Gerd Müller’e ait "bir Bundesliga sezonunda en fazla gol atan futbolcu" rekorunu da geçmiş oldu.

DHA