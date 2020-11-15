Lewis Hamilton, Michael Schumacher'in rekorunu egale etti
İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı sona erdi. 58 turluk yarışın son turu oldukça çekişmeli geçti. Lewis Hamilton 38. turda aldığı ve açık ara önde götürdüğü yarışta dünya şampiyonluğunu alarak efsane pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale etti.
15 Kasım 2020, Pazar 14:38 Son Güncelleme:
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İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'si sonuçlandı. İlk virajda Bottas ve Ocan spin attı. 13. turda tüm pilotlar Intermediate lastiğe geçmiş oldu. Giovinazzi arabayı kenara çekti ve yarışa ilk veda eden isim oldu. 38. turda Lewis Hamilton 1. sıraya yükseldi.
Yarışa 11. sırada başlayan Ferrari'den Sebastian Vettel, müthiş çıkışıyla yükseldi ve son turda 3. sıraya yükselerek podyuma hak kazandı.
Lewis Hamilton ise 7. dünya şampiyonluğunu alarak efsane pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale etti. Şampiyon pilot yarışın ardından gözyaşlarını tutamadı.
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