İstanbul'un ev sahipliği yaptığı Formula 1 Dünya Şampiyonası'nın 14. ayağı Türkiye Grand Prix'si sonuçlandı. İlk virajda Bottas ve Ocan spin attı. 13. turda tüm pilotlar Intermediate lastiğe geçmiş oldu. Giovinazzi arabayı kenara çekti ve yarışa ilk veda eden isim oldu. 38. turda Lewis Hamilton 1. sıraya yükseldi.

Yarışa 11. sırada başlayan Ferrari'den Sebastian Vettel, müthiş çıkışıyla yükseldi ve son turda 3. sıraya yükselerek podyuma hak kazandı.

Lewis Hamilton ise 7. dünya şampiyonluğunu alarak efsane pilot Michael Schumacher'in rekorunu egale etti. Şampiyon pilot yarışın ardından gözyaşlarını tutamadı.