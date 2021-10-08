Formula 1 İstanbul'a geri geliyor ve bu sene taraftarlar da Intercity Park’ta olacaklar. Formula 1 sürücülerinin favorilerinden olan İstanbul pisti, F1 takvimindeki en zorlu ve en aksiyonlu parkurlardan biri olarak kabul ediliyor. Heyecan, hafta sonundaki sıralama turlarına ve büyük yarışa doğru yükselirken, Twitter Türkiye'deki F1 hayranların ve tutkunlarının ana sohbet ve haber alma mecralarından biri olmaya devam ediyor.

Tüm 2021 F1 sezonu (8 Mart 2021 - 7 Ekim 2021) boyunca Twitter verileri, Lewis Hamilton'ın Türkiye'de en çok konuşulan F1 sürücüsü olduğunu gösteriyor. Pistte rekorlar kırmaya devam eden Hamilton, kendisini son derece yetenekli Hollandalı sürücü Max Verstappen ile F1 şampiyonluğu için büyük bir mücadelenin içinde buldu. Hamilton'ın kokpitteki rekabetçiliği ve pist dışındaki liderliği bu sezon Türk taraftarlar arasında güçlü bir yankı uyandırdı. Hamilton dışında en çok konuşulan sürücüler ise 2. Max Verstappen, 3. Sebastian Vettel, 4. Charles Leclerc ve 5. Fernando Alonso oldu.

Takımlar arasında Türkiye'de Twitter'da en çok konuşulan takım MercedesAMG olurken, onu McLaren, Red Bull Racing Honda ve Scuderia Ferrari izledi.

Sezon boyunca en çok kullanılan hashtag’ler F1 ve Formula1 olurken, onu yarış hakkında en çok tweetlenen AzerbajianGP takip etti.



