Magazin Leyla Alaton genç kızlar için yazdı

Leyla Alaton genç kızlar için yazdı

Magazin

Leyla Alaton genç kızlar için yazdı

Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton’un dün doğum günüydü. 60 yaşına basan iş kadını, genç hemcinsleri için ‘Beğenmeyen Bakmasın’ adlı bir kitap yazdı. Protipi, bu mutlu gününde hazır hale geldi. Leyla Alaton’a ‘Beğenmeyen Bakmasın’a dair 4 soru sordum. Halil Kalmuk / halil.kalmuk@posta.com.tr

22 Nisan 2021, Perşembe 07:01 Son Güncelleme:
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Ne kadar sürede tamamladınız?

5 yıldır proje halindeydi. Son bir yılda kitaba dönüştü. Haziran gibi raflarda olması hedefleniyor. Doğum günümde kitabın protipinin bitmesi, bana hediye oldu.

Kitabın adı neden ‘Beğenmeyen Bakmasın’?

Büyükannemin mottosudur o. ‘Beğenmeyen bakmasın’ sözünün hep motive edici, güç verici bir yanı olduğunu düşünürüm. Ve bu kitapta tekrar hayat buldu.

Daha çok kimlere yönelik?

Kitap daha çok, iş hayatına yeni atılan, kariyer basamaklarını çıkmakta olan, genç iş kadınlarına yönelik, deneyimlerim, fikirlerim ve kanaatlerimin paylaşımı. Hayata dair görüşlerim üzerine bir sohbet. Pek çok konuda yaşanmışlıklardan süzülen tavsiyeler, hayata dair püf noktaları bu kitapta toplandı.

Kendi tecrübelerinizi mi anlattınız?

Bu kitap zihnimden taşma noktasına gelen düşüncelerden doğdu. Aklımda biriktirdiğim deneyim, fikirler ve kanaatlerimin okuyucuyla samimi bir paylaşımı oldu. Bu edebi bir eser değil, istatistiksel bilgilere dayalı bir kişisel gelişim kitabı hiç değil...

Bütünüyle kalpten gelen ve sadece hayata dair görüşlerim üzerine bir sohbet. Genç kızlara, kadınlara rehberlik edici, sıkıştıklarında başvuracakları bir başucu kitabı diyebiliriz.

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