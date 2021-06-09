Magazin Leyla Bilginel: Bu kadın 69 yaşında

Leyla Bilginel: Bu kadın 69 yaşında

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Leyla Bilginel: Bu kadın 69 yaşında

Oyuncu Leyla Bilginel, 69 yaşındaki annesi Ayla Kale'nin videosunu Instagram hesabından takipçileriyle paylaştı.

09 Haziran 2021, Çarşamba 14:39 Son Güncelleme:
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Genç görüntüsü ile dikkat çeken annesi Ayla Kale'ye övgüler yağdıran Leyla Bilginel "Bu kadın kaç yaşında biliyor musunuz? Bu kadın 69 yaşında! 40 bin kere maşallah! Güzelliğe bakın. Ya kadın çok güzelsin! Ayımsın, güneşimsin sen benim" ifadelerini kullandı.

'SAĞLIKLI BESLENMENİN MUCİZESİ'

Bilginel, Instagram gönderisine de "Dünya güzelim, canım anam. Sen genç kal, sağlıklı ol, sen hep bizimle ol. Güzelliklerle tamamlan annem. Sağlıklı beslenmenin mucizesi işte annem. Maskem, yüz serumum ve vücut losyonum sayesinde estetikten uzak, doğal gençliğin var olabildiğinin kanıtı annem" notunu yazdı.


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