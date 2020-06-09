Türkiye Leyla Güven tahliye edildi

Leyla Güven tahliye edildi

Türkiye

Leyla Güven tahliye edildi

HDP Hakkari milletvekilliği düşürüldükten sonra Diyarbakır’da gözaltına alınıp tutuklanan Leyla Güven tahliye edildi.

09 Haziran 2020, Salı 22:21 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde (TBMM) hakkındaki kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle milletvekilliği düşürülen HDP Hakkari eski milletvekili Leyla Güven, Diyarbakır’daki evinde gözaltına alındıktan sonra sevk edildiği adliyedeki mahkemece tutuklandı. Terör örgütü PKK’nın KCK yapılanmasının ana davasından aldığı 6 yıl 3 ay hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasının ardından tutuklanarak, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen Leyla Güven’in avukatı, müvekkilinin daha önce tutuklu bulunduğu süreyi göz önüne alarak, tahliye edilmesini talep etti.

Avukatının yaptığı itirazı değerlendiren mahkeme, Güven’in tahliyesine karar verdi. Güven’in cezaevindeki işlemlerinin ardından tahliye edilmesi bekleniyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
Türkiye bu yoldan geri dönemez
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Ülkü Azrak için
Oral Çalışlar
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Giresun'da sağanak yağış kara yolunu ulaşıma kapattı