Magazin Leyla Hanım rolü Naz Elmas'a emanet

Leyla Hanım rolü Naz Elmas'a emanet

Magazin

Leyla Hanım rolü Naz Elmas'a emanet

Türkiye’nin seçilmiş ilk kadın belediye başkanı olan İzmit Belediye Başkanı Leyla Atakan’ın hayatı film oluyor. Belgesel kurgu türündeki Leyla Hanım'da Atakan’ı Naz Elmas canlandıracak.

07 Şubat 2021, Pazar 08:34 Son Güncelleme:
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Türkiye’nin halk tarafından doğrudan seçilen ilk kadın belediye başkanı, Leyla Atakan’dı. 1968-1971 yılları arasında Kocaeli’de belediye başkanlığı yapan Atakan’ın hayatı, belgesel-kurgu türünde bir yapımla sinemaya aktarılıyor. Yönetmen koltuğunda Mustafa Yılmaz’ın oturacağı yapımın çekimlerine bu ay içinde başlanması planlanıyor.

'Cesaretinden etkilendim'

Leyla Hanım'da Leyla Atakan’ı Naz Elmas canlandıracak. 1971’de geçirdiği trafik kazasında yaşamını kaybeden Atakan’ın cesaretinden, vicdanından, ileri görüşlülüğünden ve trajik ölümünden çok etkilendiğini söyleyen oyuncu, şimdilerde rolüne hazırlanıyor. Elmas, Leyla Atakan hakkında çıkan haberleri ve dönemin tanıklarının konuşmalarını araştırıyor.

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