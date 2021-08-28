Leyla ve Mecnun dizisi farklı konusu ve oyuncularının başarılı performansıyla kısa zamanda büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin replikleri ve karakterleri, milyonlarca kişinin hayatına girmiş ve dizi sosyal medyada en çok konuşanlar arasında sık sık yer aldı. Yıllar sonra ise Leyla ile Mecnun tam kadroyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor…

LEYLA İLE MECNUN 1. BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonu Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen dijital platform olan Exxen’de yayınlanacak. Yaklaşık iki hafta önce dizinin çekimlerinin tamamlandığı ve 10 bölümün hazır olduğu duyurulmuştu. Sonrasında ise leyla ile Mecnun 1. Bölüm tarihi duyuruldu.

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Leyla ile Mecnun ne zaman izleyici karşısına çıkacağı merak edilirken, beklenen fragman yayınlandı ve dizinin yeni sezonunun 3 Eylül Cuma yayınlanacağı açıklandı.

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu ve senaryosu Burak Aksak tarafından kaleme alınan Leyla ile Mecnun dizisinin ekibinde,

Ali Atay,

Deniz Işın,

Ahmet Mümtaz Taylan,

Osman Sonant,

Serkan Keskin,

Cengiz Bozkurt,

Köksal Engür'ün olacağı açıklandı.

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞILDI!

Leyla ile Mecnun'un Twitter hesabından üzerinden yapılan paylaşımda, gönderide, "Efsane dizi Leyla ile Mecnun, tam kadro ve yepyeni bölümleriyle 3 Eylül'de Exxen'de başlıyor. Mecnun'un hırkasını, İsmail Abinin ceketini, Yavuz'un eldivenlerini, İskender'in beresini, Aksakallı Dede'nin asasını ve Erdal Bakkal'ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına" ifadelerine yer verildi.