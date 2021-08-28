Magazin Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile mecnun 1. bölüm tarihi belli oldu mu?
  • Haberler
  • Magazin Haberleri
  • Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile mecnun 1. bölüm tarihi belli oldu mu?

Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile mecnun 1. bölüm tarihi belli oldu mu?

Magazin

Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile mecnun 1. bölüm tarihi belli oldu mu?

Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonu heyecanla bekleniyor. Türk yapımları arasında IMDB puanı en yüksek olan diziler arasında yer alan efsane dizinin yeni sezonu Exxen’de yayınlanacak. Peki, Leyla ile Mecnun yeni sezon ne zaman başlayacak? Leyla ile mecnun 1. bölüm tarihi belli oldu mu? İşte o müjdeli haber…

28 Ağustos 2021, Cumartesi 12:03 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Leyla ve Mecnun dizisi farklı konusu ve oyuncularının başarılı performansıyla kısa zamanda büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı. TRT1 ekranlarında yayınlanan dizinin replikleri ve karakterleri, milyonlarca kişinin hayatına girmiş ve dizi sosyal medyada en çok konuşanlar arasında sık sık yer aldı. Yıllar sonra ise Leyla ile Mecnun tam kadroyla yeniden izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor…

LEYLA İLE MECNUN 1. BÖLÜM TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Leyla ile Mecnun dizisinin yeni sezonu Acun Ilıcalı tarafından hayata geçirilen dijital platform olan Exxen’de yayınlanacak. Yaklaşık iki hafta önce dizinin çekimlerinin tamamlandığı ve 10 bölümün hazır olduğu duyurulmuştu. Sonrasında ise leyla ile Mecnun 1. Bölüm tarihi duyuruldu.

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Leyla ile Mecnun ne zaman izleyici karşısına çıkacağı merak edilirken, beklenen fragman yayınlandı ve dizinin yeni sezonunun 3 Eylül Cuma yayınlanacağı açıklandı.

LEYLA İLE MECNUN YENİ SEZON OYUNCULARI

Yönetmen koltuğunda Onur Ünlü’nün oturduğu ve senaryosu Burak Aksak tarafından kaleme alınan Leyla ile Mecnun dizisinin ekibinde,  

  • Ali Atay,
  • Deniz Işın,
  • Ahmet Mümtaz Taylan,
  • Osman Sonant,
  • Serkan Keskin,
  • Cengiz Bozkurt,
  • Köksal Engür'ün olacağı açıklandı.

TWİTTER HESABINDAN PAYLAŞILDI!

Leyla ile Mecnun'un Twitter hesabından üzerinden yapılan paylaşımda, gönderide, "Efsane dizi Leyla ile Mecnun, tam kadro ve yepyeni bölümleriyle 3 Eylül'de Exxen'de başlıyor. Mecnun'un hırkasını, İsmail Abinin ceketini, Yavuz'un eldivenlerini, İskender'in beresini, Aksakallı Dede'nin asasını ve Erdal Bakkal'ın bıyıklarını özleyenler Exxen başına" ifadelerine yer verildi. 

Yazarlarımızdan
Uğur Alkapar
Parmaklıklar ardında
Uğur Alkapar
Funda Duru
Yeryüzünden Notlar: Pembe bir yunusla aynı gezegende yaşadığımızı biliyor muydunuz?
Funda Duru
Mehmet Coşkundeniz
Aşkın içinde neler var neler
Mehmet Coşkundeniz
Filiz Özkol
28 Ağustos 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Şirin Sever
Kadınlara yaşatılana ne diyorsunuz peki?
Şirin Sever
Suna Akyıldız
Beste haklı
Suna Akyıldız
Hande Kazanova
23 Ağustos haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Laf değil, iş üretme zamanı
Öner Döşer
Gökçen Erdoğan
Ertesi gün hapı bir doğum kontrol yöntemi değildir
Gökçen Erdoğan
Elif Demirtaş Bilir
Gülseren Budayıcıoğlu’nun “Masumlar Apartmanı” açıklaması içimizi ferahlattı
Elif Demirtaş Bilir
Yasemin Candemir
“Kolajen süte eklendi herkesin ulaşabileceği bir protein oldu”
Yasemin Candemir
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Parmaklıklar ardına giren ünlüler