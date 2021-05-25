Leyla ile Mecnun yeniden çekiliyor! Acun Ilıcalı duyurdu
TRT 1 ekranlarında 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun, yeniden ekranlara geliyor. Sevilen dizi, Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için yeniden çekilecek.
25 Mayıs 2021, Salı 23:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanan Survivor eleme konseyinde izleyenlere bir müjde verdi. Ilıcalı, sevilen dizi Leyla ile Mecnun'un çok yakında Exxen'de yayınlanacağını söyledi.
TRT 1'de 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekilecek dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.