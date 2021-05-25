Leyla ile Mecnun yeniden çekiliyor! Acun Ilıcalı duyurdu

Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanan Survivor eleme konseyinde izleyenlere bir müjde verdi. Ilıcalı, sevilen dizi Leyla ile Mecnun'un çok yakında Exxen'de yayınlanacağını söyledi.

TRT 1'de 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekilecek dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.