Magazin Leyla ile Mecnun yeniden çekiliyor! Acun Ilıcalı duyurdu

Leyla ile Mecnun yeniden çekiliyor! Acun Ilıcalı duyurdu

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Leyla ile Mecnun yeniden çekiliyor! Acun Ilıcalı duyurdu

TRT 1 ekranlarında 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi dizisi Leyla ile Mecnun, yeniden ekranlara geliyor. Sevilen dizi, Acun Ilıcalı'nın Exxen platformu için yeniden çekilecek.

25 Mayıs 2021, Salı 23:47 Son Güncelleme:
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Ünlü sunucu ve yapımcı Acun Ilıcalı, bu akşam yayınlanan Survivor eleme konseyinde izleyenlere bir müjde verdi. Ilıcalı, sevilen dizi Leyla ile Mecnun'un çok yakında Exxen'de yayınlanacağını söyledi. 

TRT 1'de 3 sezon boyunca yayınlanan absürt komedi Leyla ile Mecnun, yeniden ekrana taşınıyor. Acun Ilıcalı tarafından Exxen için aynı kadroyla çekilecek dizinin, yönetmen koltuğunda da yine Onur Ünlü oturacak.

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