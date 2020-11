Leyla isminin anlamı nedir? Leyla isminin ebced değeri

Leyla isminin anlamı anne ve baba adayları tarafından merak ediliyor. Leyla ismi Arapça kökenli bir isimdir. Leyla ismi üzerine yıllarca şiirler ve şarkılar yazılmıştır. Ülkemizde çok sık kullanılan ve sevilen Leyla isminin anlamını ve Leyla isminin ebced değerini merak edenleri haberimize alalım...

Uzun ve karanlık gece anlamına gelir

Leyla isminin kökeni: Arapça

Leyla isminin ebced değeri: 71

Leyla isminin özellikleri

Geçmiş olaylardan ders çıkaran hafızası güçlü biridir. Kazancın temsilcisi. Maddi veya manevi tercihe göre. İstediklerine kavuşacağı gibi başkalarına da faydalı olanlardan. Ailesi, yakınları, dostları onun yardımıyla, etkisiyle kalkınırlar. Maddi manevi hedeflerine ve bunların önem derecelerine azami dikkat etmelidirler. Başarıyı temsil eder. İsminde Y bulunan kimse zorluklardan kolaylıkla sıyrılır. Hastalıklarda iz bırakmadan çabucak geçer. Mümkün olan her şeyi öğrenmeli ve kültürünü genişletmelidir. Ayrıca seçtiği alanda başarılı olabilmek için de bu konuyla ilgili her şeyi incelemelidir. Çok hislidir. O derin his alemindeki şeyleri söylemekten çekinebilir. Sıkılmak, mahcupluk gibi şeyler zarar verebilir.