Kokusunu geniş bir alana yayan leylak çiçeği, baharı müjdeleyen çiçeklerden birisidir. İster kapalı isterseniz de açık alanda yetiştirebilirsiniz. Peki, leylak çiçeği bakımı ve sulaması nasıl yapılır? Özellikleri nelerdir? Leylak çiçeği hikayesi nedir? Leylak çiçeği bakımı ve sulaması hakkında bilinenler...

LEYLAK ÇİÇEĞİ BAKIMI VE SULAMASI NASIL YAPILIR?

Genel olarak leylakların su için özel bir ihtiyacı bulunmuyor. Leylakların susuz kalmaması için belli aralıklarla sulanması gerekiyor. Kış aylarında daha dayanıklı olması için düzenli olarak leylakları sulamayı unutmayın.

LEYLAK ÇİÇEĞİ ÖZELLİKLERİ NELERDİR?

Özellikle ev içinde kolayca bakılan çiçekler birçok insanın sevdikleri arasında yer alıyor. Eşsiz rengi ve yapısı ile göz kamaştıran leylak özenle dizilmiş bir şekilde karşınıza çıkıyor. Bahçenize renkli ve hoş bir görünüm kazandıran leylak baharın müjdeleyicisi olarak biliniyor. Özellikle bahar aylarında leylak kokusu geniş bir alana yayılarak varlığını size her an hissettirebilir.

Leylak çiçeği birden farklı anavatanı sahip türlerden biri. Türkiye de leylak çiçeğinin en sık görüldüğü yerlerin başında geliyor. Dayanıklı ve kaprissiz bir yapıya sahip olan leylaklar en çok beğenilen ve bahçelerde yer alan çiçeklerden biri. Özellikle geniş bahçelere sahip olan çiçek severler birçok yere leylaklar renk katmayı tercih ediyor.

Mevsimlik çiçeklerden biri olan leylaklar ilkbaharla birlikte serpiliyor. Bu çiçeğinin günümüzde yaşayan 30 farklı türü bulunuyor. Özellikle park ve bahçe gibi alanlarda oldukça meşhur olan leylak çiçeği en çok dikilenler arasında yer alıyor. Fazla ilgi istemeyen ve konulduğu alana kolayca uyum sağlayan leylaklar bakımı ihmal eden çiçek severlere göre. Şehir hayatının koşturmacasında birçok insan çiçeklerle ilgilenmeyi unutabiliyor. Fazla ilgi ve alaka istemeyen leylak çiçeği oldukça dayanıklı bir görünüm sergiliyor.

LEYLAK ÇİÇEĞİ HİKAYESİ NEDİR?

Bilinen bir hikayesi yoktur.



