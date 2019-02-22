Özel bir hastanede burun ameliyatı olduktan sonra hayatını kaybeden Leyla Sönmez'i ameliyat eden doktorun ifadesi ortaya çıktı.

Sönmez'i ameliyat eden doktor M.S.A.'nın ifadesinde genç kızı burnundaki et ve şekil bozukluğu nedeniyle nefes almakta zorluk çektiği için 29 Ocak'ta ameliyat ettiğini belirterek, "Hasta, burnunun üzerindeki hafif kemik çıkıntısının da alınmasını önerdi ve burun düşüklüğü olması nedeniyle burnunun ucunun kaldırılması talebinde bulundu. Ameliyat bittikten sonra düzenli bir şekilde uyandı, dinlenme odasına alındı ve ben de kendisiyle konuştum. Hasta çok iyi durumdaydı" dedi.

"ANORMAL BİR DURUM YOKTU"

Leyla'nın, 'hasta dinlenme odası'na alınırken, kendisinin de bir sonraki ameliyatına devam ettiğini belirten M.S.A., ameliyattan bir süre sonra hastanın hafif bir burun tampon altında sızıntısı olduğu bildirilince genç kızın yanına gidip kontrol edip, tamponunu değiştirdiğini ve anormal bir durum da olmadığını söyledi. M.S.A., bundan 2 saat sonra bu kez mide bulantısı şikayeti bildirilince de kendisine bulantı kesici ilaçlar uygulandığını belirtti.

Hastanın ameliyattan sonra tedbir amaçlı uyutulduğu bilgisini de veren M.S.A., "Kan bulgularının değerlendirilmesinde de kan takviyesini gerektiren bir durum olmadığına karar verildi ve hasta yatmaya devam etti. Hastanın kontrolümüzde kalması ve daha iyi tetkik edilmesi için bir gece daha kalmasına ben ve anestezi uzmanı doktor ile birlikte karar verdik. Diğer uzman doktorlarla serumun devamına ve ilaç takviyesine karar verdik" diye anlattı.

30 Ocak'ta akşam saatlerinde Leyla'nın, eve gitmek istediğini, ancak kendisinin bir gece daha kalması için ısrar ettiğini kaydeden M.S.A., "Ameliyattan 40 saat sonra anestezi uzmanı P.D. ile bir durum değerlendirmesi yapıp, kan testlerini inceledik. Hastanın durumu kritiklik arz edebilir düşüncesiyle yoğun bakıma aldık. Hastanın bilinci yerindeydi, ancak solunum sıkıntısı vardı, tansiyonu da hafif düşme eğilimi gösteriyordu. Bunun üzerine serum vermeye devam ettik. Bizim tespit ettiğimiz kadarıyla burundaki kanama durmuştu" diye konuştu.

M.S.A., SAVUNMASINI ŞÖYLE SÜRDÜRDÜ:

"Hastanın mevcut durumunun sadece psikolojik olduğu yönünde hiçbir beyanım olmadı, ancak nöroloji uzmanı S.K. tarafından, hastanın psikolojik olarak tepki verdiği tespit edilerek, sakinleştirici ilaca başlandı. İvedi olarak 5 dakika içinde hastanemizin yoğun bakım ünitesine alındı. Durumu daha da kritik olabilir, tedbirimizi önceden alalım düşüncesiyle kendisini Balcalı Hastanesi'ne sevk ettik. Hasta Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesinde yoğun bakıma kaldırıldı. Bu tür operasyonlarda ameliyatın hemen ardından az miktarda olağan bir kanama vardı, biz de mevcut tamponu çıkartıp yenisini taktık. Hastanın kanaması 29 Ocak'tan itibaren 2 gün içinde hiç artmadı. Hastanın diş telleri vardı. Bunun her ne kadar yapılan ameliyata engel teşkil etmese de biz operasyondan sonra diş tellerinden enfeksiyon kapma ihtimalini düşünmeye başladık. Leyla Sönmez'in, söz konusu durumunun karnındaki bir durumdan kaynaklandığı şüphesi üzerine Balcalı Hastanesinde karın ameliyatına alındı. Ancak herhangi bir sonuca ulaşılamadı. Bu hastanın vefat etmesinden çok üzgünüm. Hasta yakınlarının Leyla ile ilgilenmediğim yönündeki iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Hastadan ilgi ve alakamı kesmedim. Vefat ettikten sonra ambulansa konulup Balcalı'ya sevk edildiği iddiaları da doğru değil."

BABASINDAN İDDİALARA YANIT: DOKTOR YALAN SÖYLÜYOR

Milliyet’e konuşan Leyla Sönmez’in babası Ali Haydar Sönmez ise doktorun kendisini korumak için tamamen yalan ifade verdiğini öne sürdü. Baba Sönmez, doktorun ameliyat için diş tellerinin sorun olmadığını söylediğini belirtti. Leyla’nın ameliyattan sonra kötüleştiğini belirten Sönmez, kızının kan kusmaya başladığını ve doktorun kendilerini “iyileşecek” diyerek kandırdığını iddia etti. Sönmez şunları anlattı: “Doktor çelişkili ifade vermiş. Kızım ameliyattan çıkınca ‘Karnım ağrıyor’ diye bağırdı. Doktor ise Leyla’ya ‘Sende bir şey yok, her şey normal. Seni yarın taburcu edeceğim’ dedi. Kızım oluk oluk kan kusuyordu. Doktor tamamen yalan söylüyor. Ameliyata girmeden önce Leyla’dan üzerindeki metalleri çıkarmasını istiyor. Leyla da diş telinin olduğunu söylüyor. ‘Olsun o sorun değil’ dedi doktor.”

Leyla’nın ameliyattan çıktıktan sonra elleri ve ayaklarının mosmor olduğunu söyleyen baba Ali Haydar Sönmez şöyle konuştu: “Doktor kızımı taburcu edecekti. ‘Bu halde taburcu edemezsiniz’ dedim. ‘O zaman bir gün daha kalsın’ dedi. Kızımı zehirlediklerini fark ettikten sonra kurtarmaya çalıştılar ama yapamadılar. En son sabah hastaneye gittim. Kızım odasında yoktu. Annesi koltukta yatıyordu. ‘Leyla nerede’ diye sorduğumda eşim yoğun bakıma aldıklarını söyledi. Yoğun bakım kapısına gittiğimde neden oraya aldıklarını sordum. Doktor, ‘Kızının bir şeyi yok. Gülüyor, şakalaştık. Sen karını da al, evine git. Saat 15.00’te gel, taburcu edelim, kızını götür’ dedi. En son hastaneye gittiğimde kızım Balcalı Hastanesi’ne sevk ediliyordu. Leyla en son bana, ‘Baba beni eve götür’ dedi. İçim yanıyor. En kısa sürede sorumlular cezalarını alsınlar.”

KAYNAK: İHA-Milliyet