Leylek Michaela, rekora uçtu
Danimarka’da verici takıldıktan sonra 25 Ağustos’ta göç yolculuğuna çıkan leylek ‘Michaela’, 12 bin 500 kilometre uçtu.
01 Aralık 2021, Çarşamba 11:27 Son Güncelleme:
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Araştırmacılar tarafından leyleklerin göç yollarını takip etmek için takılan vericiler ilginç bilgilerin kaydedilmesine yardımcı oluyor. 30 Haziran’da henüz yavru bir leylekken sırtına verici takılan Michaela, bir rekora imza atarak kuş gözlemcilerini heyecanlandırdı. Çip takıldıktan sonra 25 Ağustos’ta Danimarka’dan yola çıkan Michaela’nın ilk rotası Türkiye oldu. İstanbul, Bursa ve Suriye’nin ardından Sudan’a uçtu.
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