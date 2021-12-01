Leylek Michaela, rekora uçtu

Araştırmacılar tarafından leyleklerin göç yollarını takip etmek için takılan vericiler ilginç bilgilerin kaydedilmesine yardımcı oluyor. 30 Haziran’da henüz yavru bir leylekken sırtına verici takılan Michaela, bir rekora imza atarak kuş gözlemcilerini heyecanlandırdı. Çip takıldıktan sonra 25 Ağustos’ta Danimarka’dan yola çıkan Michaela’nın ilk rotası Türkiye oldu. İstanbul, Bursa ve Suriye’nin ardından Sudan’a uçtu.