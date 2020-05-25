Leylek yuvasına yıldırım düştü

Adıyaman'ın Kahta ilçesinde etkili olan sağanak yağış ile birlikte bazı bölgelere yıldırım düştü. Kahta Çayı civarında bir elektrik dağıtım direğine çarpan yıldırım sonucu elektrik direğinin üstünde bulunan leylek yuvasından dumanlar yükselmeye başladı.

Dumanı gören vatandaşlar, elektrik dağıtım firması ve itfaiye ekiplerini arayarak bilgilendirdi. Yetkili elektrik firması tarafından elektrik akımı kesilirken itfaiye ekipleri tarafından da soğutma ve kurtarma işlemi yapıldı. Meydana gelen olayda 2 leylek yavrusu telef oldu.



