Leylekler artık tellerde ölmeyecek

Doğal Denge Derneği Proje Koordinatörü Sezer Göktan, dernek olarak Beyşehir ilçesinde hayata geçirdikleri projelerden bir tanesinin de yöredeki leylek ölümlerinin bundan sonra olmaması olduğunu ifade etti. Beyşehir’de 4 yıl önce Birleşmiş Milletler’in GEF Küçük İvmeler Programı'ndan yöre ile ilgili bir projeye dahil olduklarını belirten Göktan, “Proje kapsamında bu alanda bir ekoturizmin başlatılmasına yönelik çalışmalar başlattık.

Bu projede belli bir aşama kaydettikten sonra 2018 yılının Kasım ayında yine aynı hibe programından dernek olarak yeniden bir proje aldık. İlk projenin devamı olarak da bu projeyi de şekillendirdik. Yürütmekte olduğumuz projenin içinde iki ayrı bileşen var. Bir tanesi leyleklerin korunması, bir diğeri ise bu alanda kırsal kalkınmanın geliştirilmesi. Leylekler Vadisi’nde daha önce yaptığımız çalışmalar buraya yapay leylek yuvalarının yerleştirilerek leyleklerin buraya gelmelerini daha da kolaylaştıracak unsurlardı. Beyşehir Belediyesinin desteğiyle de alana kurduğumuz kameralarla web sayfasından tüm dünyaya burada konaklayan leyleklerin ve yavrularının alana gelişinden göç edişine kadar olan sürecin izlenmesini sağladık. Bunun dışında Yeşildağ ve Adaköy’deki gençlerimize doğa rehberliği eğitimi, kadınlarımıza süt ve süt ürünleri eğitimi, erkek ve kadın çiftçilerimize organik tarım ve iyi tarım uygulamaları eğitimlerini de birlikte yürütmüş olduk. Leylekler Vadisi’ndeki leylekleri buraya gelerek gözlemlemek hakikaten güzel bir şey ve herkesin burası gelmesi gereken bir alan. Bize ve projelerimize bu anlamda destek veren başta Beyşehir Belediyesi ve ilgili diğer kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine ve Yeşildağ muhtarlığımıza çok teşekkür ediyoruz” dedi.

HAVAİ ENERJİ HATLARINA ELEKTRİK AKIM VERİLMEYECEK

Göktan, Leylekler Vadisi’nin ilkbahar ve yaz dönemi misafirleri olan leylekler ile yavrularının geçmiş yıllarda en büyük sorununun havai enerji hatlarına takılarak telef olması olduğunu hatırlatarak, bunun önüne geçilmesi için MEDAŞ nezdinde girişimlerde bulunduklarını, yetkililerin bunun üzerine tellere elektrik akımı vermekten vazgeçtiğini ve bunun bölgede izole edilen bir kablo sistemiyle gerçekleştirilmeye başlandığını söyledi. Göktan, proje kapsamında leylek ölümlerine son verecek bölgedeki havai nakil hatlarına artık elektrik akımı verilmemesinden ötürü MEDAŞ yetkililerine bu konuda gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetten ötürü sonsuz minnet duyguları içerisinde olduklarını ifade ederek, “MEDAŞ yetkilileri, talebimiz üzerine bölgedeki elektrik tellerinin tamamen kaldırılmasına da sıcak bakıyor. İnşallah kısa sürede bu bölgede havai enerji nakil hatlarının olmadığı bir dönemin başladığını da görmeyi umuyoruz” diye konuştu.

İHA







