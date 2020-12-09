Lezita pandemi döneminde de yatırıma devam ediyor

Faaliyetlerini “İyi Besler Bizi” sloganı ile piliç eti kategorisinde daha besleyici, daha lezzetli ve daha pratik ürünleri geliştirme ve ulaşılabilir kılma misyonu ile sürdüren Lezita, sürekli güncellediği olağanüstü önlemlerle pandemi döneminde de tam kapasite üretime ve planlı yatırımlarına devam ediyor. “Sürekli gelişim ve değişim” ilkesiyle çalışan Lezita, bu yıl yeni kaplamalı ve dilimli ürün hatlarını devreye aldı. İnsanların protein ihtiyacını en rahat şekilde karşılayabilmesi için çalıştıklarını belirten Lezita Genel Müdürü Mustafa Özdil, “Herkesin iyi beslenebilmesi için AR-GE ve inovasyona büyük önem veriyoruz. Dünyadaki en yeni trendleri ve tüketici ihtiyaçlarını yakından takip ederek modern şehir hayatının problemi olan iyi beslenme ihtiyacının önündeki bariyerleri, pratik çözümler geliştirip sunarak ortadan kaldırmaya çalışıyoruz” dedi.

Yeni hat için 100 milyon TL’lik yatırım yaptı

Lezita’nın kuruluşundan itibaren en son teknolojiye yatırım yaptıklarını dile getiren Mustafa Özdil, “Üretim tesisimiz 2006 yılında açıldığında ülkenin en büyük ve modern piliç üretim tesisiydi. Yıllar içinde yatırımlarımızı sürdürdük ve buna bağlı olarak üretim kapasitemizi artırdık. 2018 yılında işlenmiş et kategorisindeki kaplamalı ve pişmiş döner ürün gruplarında yaklaşık 20 milyon TL’lik yeni hat, kapasite artırımı ve yeni teknoloji uygulamaları yatırımı yaptık. 2019 yılı itibarıyla da 4 bin metrekarelik yeni kapalı depolama alanını faaliyete geçirdik. 2020 yılında ise 100 milyon TL değerindeki yeni hat yatırımımızı Temmuz ayı itibarıyla tamamladık” diye konuştu. Teknolojik altyapı, gıda güvenliği ve sağlıklı ürün üretiminde dünya standartlarını sağlamak amacıyla bilgi birikimlerini sürekli geliştirip artırdıklarını vurgulayan Özdil, geçen yıl enerji verimliliğine yönelik yatırımları ile ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi Belgesi aldıklarını sözlerine ekledi.

İhracatta ilgili pazarın tüketim trendlerine göre ürün geliştiriyor

Pandemi döneminde işlenmiş ürün ihracatını geçen yılın aynı dönemine oranla artırdıklarını belirten Mustafa Özdil “Ürünlerimizi başta Irak ve Körfez ülkeleri olmak üzere 47 ülkeye gönderiyoruz. Farklı ülkelerdeki satışlarımız için ilgili pazarın trendlerine göre ürünler ve satış aksiyonları geliştiriyoruz. Dünya pazarlarında piliç etinin yanı sıra ileri işlenmiş ürün portföyümüz ile de yer alıyoruz. 2019 yılında ileri işlenmiş ürün ihracatının yaklaşık yüzde 60’ını Lezita gerçekleştirdi” ifadelerini kullandı.







