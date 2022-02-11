Yemek Lezzet bombası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta lezzet bombası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası
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Lezzet bombası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta lezzet bombası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Yemek

Lezzet bombası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta lezzet bombası tarifi, yapılışı, malzemeler ve püf noktası

Ekranların en sevilen yarışması Gelinim Mutfakta programında haftanın son günü gelinler lezzet bombası tarifi yaptı. Kanal D izleyicileri ise internette lezzet bombası tarifi araştırmaya başladı. Peki, lezzet bombası nasıl yapılır? Her lokmasında ayrı lezzet alacağınız lezzet bombası tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

11 Şubat 2022, Cuma 14:02 Son Güncelleme:
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Çay ve kahve keyiflerinize lezzet katacak lezzet bombası tarifi, evde yapabileceğiniz şahane bir tarif. Peki, lezzet bombası nasıl yapılır? Tadına doyamayacağınız lezzet bombası tarifi, yapılışı, gerekli malzemeler, püf noktası ve hazırlanışı...

LEZZET BOMBASI TARİFİ

Lezzet bombası malzemeler

  • 1 paket kremşanti
  • 1 su bardağı soğuk süt
  • 2 paket pötibör bisküvi
  • 1 paket sütlü çikolata
  • 10 soyulmuş badem
  • 10 ceviz içi
  • 1 çay bardağı siyah üzüm
  • 1 çay bardağı kiraz şekerlemesi
  • 1 kase kayısı
  • 1 muz
  • 1 portakal
  • 1 kivi
  • 1 armut

LEZZET BOMBASI YAPILIŞI

  • Kremşanti ve soğuk sütü bir kaba alıp mikserle çırpın. 
  • Buzdolabında 15 dakika bekletin. Kayısı, kivi, armut, portakal ve muzu soyup dilediğiniz şekillerde kesin.
  • Bisküvi ve çikolatayı elinizle ufalayıp geniş bir kaba alın. 
  • Badem ve ceviz içini ufalayıp ekleyin. Bisküvili karışımı harmanlayın. 
  • Kremşantiyi ilave edip karıştırın.
  • Bisküvili karışımı bir cam kalıba yayın.
  • Buzlukta 40 dakika bekletin. 
  • Üzerini kiraz şekerlemesi ve taze meyvelerle süsleyin.
  • Buzdolabında 20 dakika daha bekletip servis yapın.
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