Çay ve kahve keyfinize keyif katacak lezzetiyle şaşırtan galeta tatlısı tarifi, evde kolayca yapabileceğiniz enfes bir lezzet. Peki, galeta tatlısı nasıl yapılır? Lezzetiyle şaşırtan galeta tatlısı tarifi, yapılışı, hazırlanışı, gerekli malzemeler ve püf noktası...

LEZZETİYLE ŞAŞIRTAN GALETA TATLISI TARİFİ

Lezzetiyle şaşırtan galeta tatlısı malzemeler

1 su bardağı galeta unu

1 çay bardağı sıvı yağ

1 çay bardağı toz şeker

3 adet yumurta

1 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

1 su bardağı ceviz içi (ince çekilmiş)

Yarım çay bardağı Hindistan cevizi

Galeta tatlısı muhallebisi için:

3 su bardağı süt

2 kahve fincanı tam buğday unu

1 çay bardağı toz şeker

2 yemek kaşığı nişasta

1 paket vanilin

1 paket krem şanti

Galeta tatlısını süslemek için:

1/2 su bardağı Hindistan cevizi

Galeta unlu tatlı şerbeti için:

2 su bardağı toz şeker

2 su bardağı su

2 damla limonun suyu

LEZZETİYLE ŞAŞIRTAN GALETA TATLISI YAPILIŞI

İlk olarak kek hazırlanır.

Keki hazırlamak için şeker ve yumurta iyice çırpılır.

Daha sonra içerisine sıvıyağ, galeta unu, ceviz, Hindistan cevizi, kabartma tozu ve vanilyayı ekleyip iyice çırpın.

Hazırlanan karışım dibi iyice yağlanmış kare veya dikdörtgen bir cam kalıba dökün ve önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında üzeri iyice kızarana kadar pişirin.

Bu arada şerbeti hazırlayın.

Su ve şekeri bir tencerede güzelce karıştırıp ocağa alın.

Kaynamaya başlayınca altını kısın ve 5 dakika daha kaynatın.

Bu arada içine limon suyu ilave edin. Biraz daha kaynadıktan sonra kenara alın ve soğutun.

Muhallebiyi hazırlamaya başlayın.

Süt, un, şeker ve nişastayı bir tencereye alıp güzelce karıştırın.

Ocağın altını açın ve kaynayana kadar karıştırmaya devam edin.

Muhallebi kaynayıp koyulaşınca vanilyayı ekleyin.

Altını kapatıp ılımasını bekleyin. Ilıyan muhallebinin içerisine toz krem şanti ekleyip mikser yardımı ile iyice çırpın.

Kek piştikten sonra fırından alın ve kek sıcakken üzerine soğumuş şerbeti dökün.

Kek şerbeti emince muhallebiyi üzerine eşit bir şekilde yayın.

Servis ederken üzerini süslemeyi unutmayın.



