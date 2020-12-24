Bilim & Teknoloji LG elektrikli otomobil üretimi için çalışmalara başladı

LG elektrikli otomobil üretimi için çalışmalara başladı

Bilim & Teknoloji

LG elektrikli otomobil üretimi için çalışmalara başladı

LG, Kanada merkezli otomotiv parça üreticisi Magna International ile elektrikli otomobil parçaları üretmek için ortak bir girişim kurduklarını duyurdu.

24 Aralık 2020, Perşembe 13:23 Son Güncelleme:
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Apple'ın otomobil üreteceğinin ortaya çıkmasının ardından bu kez bir haber de Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi LG'den geldi. Televizyondan telefona, tabletten hoparlöre pek çok elektronik ürün çıkaran şirket, bu kez elektrikli otomobil pazarına giriş yapıyor.

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Apple'ın 2024'te kendi batarya teknolojisini kullanarak binek araç üreteceğine yönelik çıkan haberlerin ardından LG de elektrikli otomobil pazarına girdiğini açıkladı.

LG'den yapılan açıklamada, elektronik motor, inventör ve yerleşik şarj cihazları ve elektronik sürücü sistemleri üretmek için Magna International ile ortak bir girişime gidildiği bildirildi.

Yeni şirketin geçici olarak LG Magna e-Powertrain olarak adlandırıldığı belirtilen açıklamada, ortak girişimin ABD, Güney Kore ve Çin'de binden fazla kişiye istihdam sağlayacağı aktarıldı.

Ortak girişimin değerinin 1 milyar dolar olduğu belirtilirken, LG'nin girişimin yüzde 51'ine Magna International'ın ise yüzde 49'una sahip olacağı kaydedildi.


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