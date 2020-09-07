LG K61 inceleme: Orta segmentte rekabet kızıştıracak telefon

Eskiden bütçe dostu bir cihaz aldığınızda tasarımının iyi olması kullanıcıların beklentisi arasında büyük bir yer kaplamıyordu. Son yıllarda bu bakış açısı değişti ve cihazı elinize aldığınızda kaliteli hissini size vermekte gayet başarılı cihazlar yapıldı. Bütçe dostu dediğimiz için tabii ki alüminyum bir kasa beklemek yanlış olur.

LG K61, ilk bakışta premium hissiyatını kullanıcıya hissettirmekte oldukça başarılı ve kasa yapısında bir esneme ya da dayanıksızlık gözlemlemedim. Fiyatından daha üst bir kalite sunduğu aşikar ama elinizde ağır bir cihaz taşıyormuş hissiyatı veriyor. Cihazın bu denli iyi bir izlenim oluşturması onun dayanıklılık konusunda ne kadar iyi olduğunun da bir göstergesi. Ancak siz yine de onu sert bir zemine düşürmemeye dikkat edin.

Cihazın sağ tarafında güç düğmesi ve SIM/microSD kart tepsisi bulunuyor. Sol tarafta ise birbirinden ayrı şekilde konumlandırılmış ses açma-kapama tuşları mevcut. Ses tuşlarının altında, Google Asistan için özel bir tuş yapılmış ve bastığınız an devreye giriyor. Ayrıca, tuş yapısı biraz sert olduğu için yanlışlıkla basmanız zor.

Arka tarafta, dörtlü kamera setini ve flaşı barından bir kamera çıkıntısı var. Cihazın üst kısmına ortalandığı için masaya koyduğunuzda fazla dengesizlik yapmıyor ve sallanmıyor. Kameraların altında biraz eski de kalan parmak izi okuyucu var. Plastik bir yapıya sahip olsa da güzel görünüyor ve hızlı çalışıyor.

Cihazın ön tarafının %81.8’i ekran ile kaplı sadece alt tarafında gövdenin biraz daha baskın olduğunu görebilirsiniz. Ekranda, orta sınıfın yeni standardı olan delikli ekranı görüyoruz ve selfie kamerası da ona eşlik ediyor.

Tasarım hakkında genel olarak konuşursak, K61 için çok yakışıklı bir cihaz demezdim açıkçası. Orta sınıf bir telefonun tasarım anlamında gelebileceği en iyi noktalardan biri ve muadillerine göre daha iyi duruyor bence. Tasarım ödülü alması oldukça zor zaten cihazın amacı da bu değil, fakat kullanıcıyı amacına ulaştırma konusunda gayet başarılı.

Ekran

LG K61, 6,5 inç HD ekrana (2,340 x 1,080) sahip. Geçtiğimiz yıl çıkan LG Q60 ile hemen hemen aynı bir IPS panel. Cihazın ilk ekranına baktığınızda IPS panel görevini yerine getiriyor ve sizi etkilemeyi başarıyor.

Elbette bir OLED panele sahip olmayı isterdik, ancak pazarın bu kısmında bütçe dostu olması için cihazların bazı özellikleri bu şekilde planlanıyor. Geçtiğimiz yıllarda çıkardığı IPS panellerden daha iyi ve görüş açısı ne olursa olsun iyi bir deneyim sunuyor. Bir IPS panele göre tutarlı parlaklığa sahip ve bakarken görmekte zorluk çekmiyorsunuz.

Yazılım ve performans

LG K61, MediaTek'in sekiz çekirdekli yeni orta sınıf yonga seti olan MediaTek MT6765 Helio P35 işlemciyi kullanıyor. 4GB RAM ve 128GB depolama ile birlikte geliyor. Huawei ve Xiaomi gibi diğer rakipler de buna benzer donanımlar kullanıyor, ancak piyasadaki bazı orta sınıf telefonlar için Snapdragon yonga setlerinin de kullanılmaya başlandığını görüyoruz.

Akıllı telefon pazarındaki en büyük bataryaya sahip olmakla övünemese de K61, kullanımınıza bağlı bir buçuk günlük kullanım ömrü sunuyor. 4.000mAh bataryayla günlük işlemlerinizi yapıp, üstüne sosyal medya da gezindiğiniz zaman bile bir gün boyunca ayakta kalabilirsiniz.

K61, Android 9 Pie ile geliyor. Arayüzde gezinirken bazen takılmalar yaşadım ve ağır işlem yapıldığını gördüm. Önemli olan nokta, eğer birden fazla uygulamayı aynı anda kullanmayı seven biriyseniz bu işlemi yapmak sizin için uzun bir süreç olabilir.

Günlük ihtiyaçlarınızı karşılarken oldukça verimli bir performans alabilirsiniz. Daha önce de dediğim gibi uygulamalar arası geçişte problem yaşayabilirsiniz. Bu performans problemi sanırım MediaTek donanımı ile alakalı ve optimizasyon probleminden dolayı bu tür kasılmalar yaşanıyor.

Eğer telefonu arama yapmak, mesajlaşmak ve sosyal medya da takılmak için alıyorsanız K61 istenileni verecektir. Aynı anda üçten fazla uygulamayı sıklıkla kullanan biriyseniz sizin için doğru seçim olmayabilir.

Kamera

Daha önce de belirttiğim gibi, LG K61'in öne çıkan özelliği arkada dört kameranın yer alması. Bu fiyat noktasında çok duyulmamış bir özellik ve birçok kişiyi ilk kez LG ekosistemine dalmaya ikna edebilir.

Ana kamera, f / 2.2 diyafram açıklığına sahip 8MP ultra geniş, 5MP derinlik sensörü ve f / 2.4 diyafram açıklığına sahip 2MP makro lensin yanı sıra 48MP f / 1.8 diyafram lensi var. Selfie kamerası, 30 fps'de 1080p'de video çekebilen 16MP bir kamera bulunuyor.

Bütçe dostu cihazlar için en çeşitli ve özelleştirilebilir kamera deneyimini sunmayı hedefliyor ve bunu başardığını söyleyebilirim. Ana kamera, geçen yılki benzer modellerinde kullanılanlardan oldukça büyük bir megapiksel farkı ile geliyor ve iyi aydınlatma koşullarında iyi fotoğraflar çekiyor. Düşük ışıkta ise kalite farkı belirgin şekilde düşüyor.

Ultra geniş lens için iyi bir ek olmuş diyebiliriz. LG'nin akıllı telefon kameralarındaki ultra geniş harekete öncülük ettiğini görünce bu hiç de şaşırtıcı değil. Ana kamera için muhteşem kalitesi fotoğraflar çekiyor diyemeyiz tabii ki ama keskin fotoğraflar elde edebiliyorsunuz. Derinlik sensörü portre modunda güzel kareler yakalamanızı sağlamakta size yardım ediyor.

Sonuca bağlıyorum

Eğer 3000 TL bandında günlük işlemlerinizi yapıp aynı zamanda eğlence amaçlı kullanım hedefliyorsanız K61 sizin için doğru tercih olabilir. Rakiplerine kıyasla daha iyi tasarım ve kamera sunan K61 günümüz fiyatlarında kurtarıcı görevi görecek gibi. Eksi yanlarından bahsedecek olursak, arayüz donmaları ve yazılım desteği açısından soru işaretleri olabilir.

LG K61’e yaklaşık 2629 TL’ye sahip olabilirsiniz.



