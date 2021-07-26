Milli Eğitim Bakanlığı’nın LGS 2. Ek tercihleri için tarih vermesinin ardından pek çok öğrenci ve veli, yeni bir sürecin içine daha girdi. İlk yerleştirme sonucundan mutlu olmayan öğrenciler, şanslarını LGS 2. ek tercihlerde deneyerek istedikleri liseye yerleşmeye çalışacaklar. İşte, 2021 LGS ek tercihleri hakkında merak edilenler…

LGS 2. EK TERCİHLER NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

LGS 2. ek tercihleri için heyecanlı bekleyiş devam ederken, Milli Eğitim Bakanlığı, LGS tercih takvimini açıkladı. Buna göre, LGS 2. ek tercihleri 2 Ağustos tarihinde başlayacak ve 6 Ağustos’a kadar devam edecek. 2021 LGS ek tercih sonuçları ise 9 Ağustos’ta açıklanacak.

2021 LGS EK TERCİH NASIL YAPILIR?

2021 LGS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından gözler, LGS ek tercihlerine çevrildi. Yerleştiği okulu değiştirmek isteyen veya birinci tercih döneminde hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler, MEB tarafından açıklanan tarih aralığında 2021 LGS ek yerleştirme işlemlerini yapabilecekler.

2021 LGS ek yerleştirme tercihleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://eokul.meb.gov.tr" internet adresinden ya da herhangi bir ortaokul ya da imam hatip ortaokulunun müdürlüğünden gerçekleştirilebilecek. Tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler, ilgili ortaokul müdürlüklerine tercihlerini onaylatacak. Tercih işlemleri, Bakanlığın "https://eokul.meb.gov.tr" ve "http://www.meb.gov.tr" internet adreslerinde yayımlanan tercih listelerine göre yapılabilecek.

2021 LGS YERLEŞTİRME NAKİL BAŞVURU TAKVİMİ 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 26-30 Temmuz 2021

Yerleştirmeye Esas 1. Nakil Sonuçlarının İlanı: 02 Ağustos 202

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Tercih Başvurularının Alınması: 02-06 Ağustos 2021

Yerleştirmeye Esas 2. Nakil Sonuçlarının İlanı: 09 Ağustos 2021