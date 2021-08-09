LGS ilk yerleştirme sonuçlarında herhangi bir okula yerleşemeyen veya yerleştiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, 2-6 Ağustos tarihleri arasında LGS 2. yerleştirme ve nakilleri için tercih işlemlerini tamamlamıştı. MEB bu sabah LGS 2. yerleştirme sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Öğrenciler, 2021 LGS 2. nakil tercih sonuçları sorgulama ekranından hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek.

LGS 2. YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

2021 LGS 2. nakil tercih sonuçları 9 Ağustos Pazartesi sabah saatlerinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı.

2021 LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN

LGS 2. NAKİL TERCİH SONUÇLARINDA HERHANGİ BİR LİSEYE YERLEŞEMEYEN ADAYLAR NE YAPACAK? 3. TERCİH OLACAK MI?

2021 LGS 2. Nakil tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, 3. bir tercih yapmayacak. Bu öğrenciler, 9-13 Ağustos tarihleri arasında boş kalan kontenjanlara, İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvurularını yapacak. 20 Ağustos tarihinde İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonları ile yerleştirmeler yapılacak ve LGS yerleştirme süreci de sona ermiş olacak.