LGS 2021 yerleştirme sonuçlarına göre, herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler, LGS 2021 boş kontenjanlarını araştırıyor. Peki, liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri ne zaman açıklanacak? İşte, LGS 2021 boş kontenjanları hakkında paylaşılan önemli bilgiler…

LGS 2021 BOŞ KONTENJANLAR BELLİ OLDU MU?

Alınan bilgilere göre merkezi sınav puanına göre öğrenci alan

Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Sosyal Bilimler liselerinin tüm kontenjanları doldu.

Anadolu İmam Hatip Liselerinde doluluk oranı yüzde 98,27,

Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerinde doluluk oranı yüzde 76,90’a ulaştı.

Böylelikle, ilk yerleştirme sonuçlarına göre merkezi sınav puanıyla öğrenci alan ortaöğretim kurumlarının kontenjanları yüzde 95,22 oranında doldu.

Ancak, LGS 2021 boş kontenjanları paylaşılmadı ve ne zaman paylaşılacağına ilişkin bir açıklamada bulunulmadı.

Konuyla ilgili gelişmeler oldukça haberimizde bulabilirsiniz.

LİSELERİN TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS sonuçları açıklandı ancak, liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri konusunda henüz bir açıklama yapılmadı. Liselerin taban puanları ve yüzdelik dilimleri açıklandığı andan itibaren haberimizde yer alacaktır.

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