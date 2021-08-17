İlk iki yerleştirmede herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler LGS 3. tercihleri için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvuruda bulundu. Şimdi gözler, MEB 2021 LGS lise 3. nakil sonuçlarına çevrildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, ilkokul, ortaokul ve liseler eylül ayının ilk haftasında açılacak. Bu kapsamda okulların açılmasına artık iki hafta bir süre kalması nedeniyle LGS 3. tercih sonuçları merakla beklenmeye başlandı…

LGS 3. YERLEŞTİRME SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS 1 ve 2. Tercih sonuçlarında herhangi bir liseye yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına yerleştirme başvurusunda bulundu. Öğrenciler bu süreçte, otomatik olarak boş kontenjanlara yerleştirilecek ve LGS 3. Tercih sonuçlarının 20 Ağustos'ta açıklanmasıyla lise yerleştirme süreci de tamamlanmış olacak.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 26 Temmuz'da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin %93'ünün istedikleri okula yerleştiğini, bu oranın yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda %96'ya yükseldiğini ifade etmişti.

İkinci nakil tercihlerinin de 2-6 Ağustos'ta alındığını kaydeden Bakan Özer, "LGS kapsamında, yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını açıkladık. Sonuçlara göre, öğrencilerimizin %98'i istedikleri okula yerleşti. Öğrencilerimize ve velilerimize hayırlı olsun." şeklinde konuşmuştu.

MEB 2021 LGS LİSE 3. NAKİL SONUÇLARI NEREDEN VE NASIL ÖĞRENİLİR?

MEB 2021 LGS lise 3. nakil sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın resmi internet adresi olan http://www.meb.gov.tr/ adresinden yayınlanacak. Öğrenciler, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak LGS tercih sonuçlarını görebilecek.

MEB 2021 LGS LİSE 3. NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından paylaşılan takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak. İlkokul, ortaokul ve liseler için ilk dönem 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.