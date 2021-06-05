LGS başarı mesajı 2021: LGS’ye girecek öğrencilere başarı mesajları gönderin
LGS’ye girecek öğrencilere gönderilen başarı mesajları, stres içinde olan öğrencileri bir nebze de olsa rahatlatmak için oldukça işe yarıyor. Aylardır bu sınav için hazırlanan öğrencilere gönderilen LGS başarı mesajları ile motive oluyor…
05 Haziran 2021, Cumartesi 14:26 Son Güncelleme:
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Bugün pek çok kişi LGS sınavı için hazırlanan öğrencilere en güzel dileklerini iletmek ve başarı dilemek için LGS başarı mesajı arayışına girdi. Pazar günü LGS sınavında ter dökecek ve onca zamanlık emeklerinin karşılığını alabilmek için dakikalar boyunca test çözecek öğrencilere başarı mesajları göndererek onlara desteklerinizi ulaştırabilirsiniz…
LGS’YE GİRECEK ÖĞRENCİLERE BAŞARI MESAJLARI
- İyi okuyasın soruları, güzel gelsin LGS sonuçları. Başarılar…
- Yeni başarılara imza atman temennisi ile LGS sınavında başarılar.
- LGS'cilere içten bir başarılar diliyorum. Her şey umduğunuz gibi olsun.
- LGS sınavında kolaylıklar dilerim.
- Bitmişse konular, kolaydır sorular. LGS'de başarılar.
- LGS sınavına girecek tüm kardeşlerime muvaffakiyetler dilerim. Allah yardımcınız olsun…
- Yarınki LGS sınavının istediğin gibi geçmesini dilerim. Başarılar diliyorum.
- Dualarımız da gönlümüz de seninle. LGS sınavında iyi puan alacağından adın gibi eminiz. Başarılar diliyorum.
- Zorluklar, başarının değerini artıran süslerdir. LGS sınavı da bu süslerden sadece bir tanesi. Başarılar…
- Geleceğe etki edecek bir yarışa sokulmak için fazlasıyla genç binlerce kardeşime başarılar diliyorum.
- LGS sınavı bizim için. O halde haydi başarmaya.
- Onlar hayallerini gerçekleştirmek için Sınavda, biz de dualarımızla yanlarında olacağız. LGS sınavında tüm çocuklarımıza başarılar dilerim.
- Geleceğimizin teminatı gençlerimize yarın girecekleri sınavda başarılar dilerim.
- Geleceğin öğretmenleri, valileri, mühendisleri, hukukçuları, müdürlerine yarın sınavda başarılar.
- LGS sınavının sana engel değil basamak olması dileklerimle. Başarılar yavrum.
- Her sınav yeni bir başlangıçtır. LGS'de başarılar…
- Başarı kuvvetli olana gülümser, başarısızlık zayıflara çullanır. LGS sınavında başarının gülümsemesi dileğiyle…
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