Eğitim & Kariyer LGS başvuruları otomatik yapılacak

LGS başvuruları otomatik yapılacak

Eğitim & Kariyer

LGS başvuruları otomatik yapılacak

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkez sınav 6 Haziran’da yapılacak.

06 Nisan 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
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Sınav başvuru ve uygulama kılavuzu, Bakanlığın www.meb.gov.tr internet adresinden yayınlandı. Sınavın başvuruları, 5-14 Nisan 2021 tarihleri arasında Bakanlık tarafından otomatik olarak yapılacak. Öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu bulunmayacak. Sınava katılmak isteyen öğrenciler herhangi bir başvuru işlemine gerek duymadan sınava katılabilecek.

DEĞİŞİKLİK YOK

Öğrencilerin, fotoğraflı sınav giriş belgesi 27 Mayıs’tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek. LGS merkezi sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Sınav sonuçları, 30 Haziran’da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

KONTENJAN DAĞILIMI

Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Liselere göre kontenjan dağılımı şöyle:

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