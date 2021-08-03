LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 96’sı istedikleri okullara yerleşti. 26 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı, yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98’e yükseldi.

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Dün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 6 Ağustos’ta sona erecek. Sonuçları ise 9 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos’ta tamamlanacak. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.