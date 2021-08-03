Eğitim & Kariyer LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Eğitim & Kariyer

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Nakil sonuçlarına ‘meb.gov.tr’ adresinden ulaşılabiliyor.

03 Ağustos 2021, Salı 07:00 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerin yüzde 96’sı istedikleri okullara yerleşti. 26 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre sınavlı okulların doluluk oranı, yüzde 95 olarak gerçekleşmişti. Bu oran yerleştirmeye esas birinci nakil sonunda yüzde 98’e yükseldi.

İKİNCİ NAKİL BAŞVURULARI BAŞLADI

Dün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları, 6 Ağustos’ta sona erecek. Sonuçları ise 9 Ağustos’ta açıklanacak. Böylece merkezi yürütülen ana yerleştirme süreci, 9 Ağustos’ta tamamlanacak. İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Modern havacılığın kurucusu: İbn-i Firnas
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Haftanın kitapları
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den son dakika LGS açıklaması! Erişime açıldı