LGS giriş yerleri açıklandı mı? LGS ne zaman yapılacak?

Liselere Giriş Sınavı'na sayılı günler kala binlerce öğrenci sınava ilişkin son hazırlıklarını tamamlıyor. Öte yandan öğrenciler MEB'den gelecek sınav yerleri açıklamasını da merakla bekliyor. Peki LGS giriş yerleri ne zaman açıklanacak?

LGS SINAV YERLERİ AÇIKLANDI MI, SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDE OLACAK?

LGS'ye girecek olan öğrencilerin sınava girecekleri merkezleri gösteren belgeler 27 Mayıs 2021 tarihinde erişime açılacak. e-Okul VBS sistemi üzerinden ilan edilecek belgeler sınav gününe kadar görüntülenebilecek.

Elektronik ortamda okul müdürlükleri tarafından alınacak fotoğraflı giriş belgeleri mühürlenerek onaylandıktan sonra öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır bulundurulacak.

LGS 2021 NE ZAMAN YAPILACAK?

MEB’in sınav takviminde paylaştığı bilgilere göre 2021 Liselere Geçiş Sınavı 6 Haziran 2021 tarihinde yapılacak. Koronavirüs tedbirleri ile ilgili aksi bir durum olmadığı takdirde sınav belirtilen tarihte gerçekleşecek.

LİSELERE GEÇİŞ SINAVI SINAV SÜRESİ NE KADAR?

Sınavın birinci oturumu saat 09:30'da ikinci oturumu 11:30'da başlayacak. Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.