LGS heyecanı... Bakanlık duyurdu, kısıtlamadan muaf olacaklar!

Binlerce öğrencinin kaderini belirleyecek LGS'nin, ilk oturumu saat 09.30'da başladı. İkinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Öğrenciler sınava bu yıl da kendi okullarında girecekler.

İlk oturumda Türkçe, İnkılap Tarihi, Din Kültürü ve Yabancı Dil'den oluşan 50 soru için 75 dakika süre verilecek. 45 dakikalık aradan sonra sayısal oturumu başlayacak. Öğrencilerin Matematik ve Fen Bilimlerinden 40 soru için 80 dakikası olacak.

Sınav sırasında isteyen maskesini çıkartabilecek. Öğrenciler koridorlarda ve bahçede ise maskeli olacak.

SONUÇLAR 30 HAZİRAN'DA AÇIKLANACAK

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2021'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

SINAVLI OKULLARDA ÖĞRENCİ KONTENJANI 174 BİN 160

LGS kapsamındaki merkezi sınav kılavuzuna göre, Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci yerleştirilecek.

Bu kapsamda, sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci alınacak. Anadolu liselerine 56 bin 396, fen liselerine 36 bin 980, sosyal bilimler liselerine 10 bin 142, Anadolu imam hatip liselerine 36 bin 712, mesleki ve teknik Anadolu liselerine 33 bin 930 kontenjan ayrıldı.

KISITLAMADAN MUAFLAR

İçişleri Bakanlığının genelgesine göre, sınava girecek öğrencilerin acil iş ve işlemlerinin görülebilmesi amacıyla nüfus müdürlükleri 07.00-10.00 saatleri arasında açık bulundurulacak.

Sınava girecek öğrenciler ile beraberlerindeki refakatçi ve/veya yakınları, 07.00-15.00 saatleri arasında sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulacak.

Kırtasiyeler 07.00-15.00 saatleri arasında açık olabilecek. Bu yerlerde çalışanlar da belirtilen zaman dilimi içerisinde sokağa çıkma kısıtlamasından muaf sayılacak.



