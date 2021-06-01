LGS için geri sayım başladı

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yapılan merkezi sınav, 6 Haziran Pazar günü yapılacak. Öğrenciler sınava kendi okullarında girecek. Sınav giriş belgesi, öğrencinin sınava gireceği salon ve sırada hazır olacak. Öğrencilerin sınava katılma zorunluluğu yok. Sınava girmek istemeyen öğrenciler, yerel yerleştirme şartları doğrultusunda eğitim ve öğretimlerine devam edecek. Sınav sonuçları, 30 Haziran’da www.meb.gov.tr internet adresinden ilan edilecek.

İKİ OTURUM, 90 SORU

Sınav iki oturum halinde gerçekleştirilecek. İki oturum arasında 45 dakika ara olacak. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli türünde toplam 90 soru yöneltilecek. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika süre verilecek. İkinci oturumda ise matematik ve fen bilimlerinden toplam 40 soru yöneltilecek ve 80 dakika süre tanınacak.

DİL BİLGİSİ SORUSU YOK

Adaylar, 8’inci sınıfın tüm ünite ve konularından sorumlu olacak. Sınavda öğrencinin okuduğunu anlama, yorumlama, sonuç çıkarma, problem çözme, analiz yapma, eleştirel düşünme, bilimsel süreç ve benzeri becerilerini ölçecek nitelikte sorular yer alacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, dil bilgisinden soru sorulmayacağını ve uzun paragraf sorularının da olmayacağını açıklamıştı. Türkiye genelinde 2 bin 60 liseye merkezi sınav puanına göre öğrenci alınacak. Sınavla öğrenci alan okullara toplam 174 bin 160 öğrenci yerleştirilecek.

SINAVSIZ YERLEŞTİRME

Sınavsız yerleştirme, adrese dayalı olarak yapılıyor. Bu yerleştirme, öğrencilerin ikamet adresleri, okul başarı puanı üstünlüğüne ve okula özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı kriterlerine göre yapılacak. Üç kriterde eşitlik olması durumunda sırasıyla 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki yılsonu başarı puanı üstünlüğüne bakılacak. Öğrencilerin yüzde 90’ı sınavsız bir şekilde tercih ettikleri okullara yerleştirilecek.

UNUTMA!

Sınav başladıktan 15 dakika sonra gelen öğrenciler sınava alınmayacak. Sınavda 3 yanlış 1 doğruyu götürüyor. Öğrenciler emin olmadıkları sorularda rastgele işaretleme yapmamalı.

SINAV KAYGISINI AZALTMANIN YOLLARI

Dr. Öğretim Üyesi Berrin Eylen Özyurt, sınav kaygısıyla baş etmenin öğrenilebilir bir beceri olduğunu belirterek, öğrencilere şu önerileri yaptı.

Kaygı, kasların kasılmasına ve sık nefes alınmasına neden olur. Kasların gevşetilmesi ve diyaframdan nefes almanın öğrenilmesi ile kaygıyı azaltmak mümkün. Yoga ve meditasyon gibi tekniklerden birini öğrenmek ve kaygının arttığı durumlarda uygulamak oldukça işe yarıyor. Sık sık egzersiz yapın. Gün ışığında vakit geçirin. Sınav günü, güne iyi bir kahvaltı ile başlayın. İhtiyaç duyduğunuzda sınav görevlilerinden yardım isteyin. Bir soruya takıldığınızda, paniğe kapılmadan diğer sorulara devam edin.

SINAV ÖNCESİ SON HATIRLATMALAR

Oğuzkaan Okulları Eğitim Koordinatörü Hatice Yılmaz, sınava girecek öğrencilere önemli hatırlatmalarda bulundu.

Sağlıklı beslenmeye özen gösterin. Yağlı ve şekerli yiyecekleri yemekten kaçının. Günde 7-8 saat uyumaya özen gösterin. Gece geç saatlere kadar çalışmayın. Arkadaşlarınız ve aileniz ile olumsuz konuşmalar yapmayın.

Aileniz ve sevdiğiniz arkadaşlarınızla vakit geçirebilirsiniz. Olumsuz duygu ve düşüncelere kendinizi kaptırmayın.

LGS’de testleri hangi sıraya göre çözmeyi düşünüyorsanız, denemelerde de aynı şekilde hareket etmelisiniz. (Birinci ve ikinci oturum testlerini birbirine karıştırmadan çözmeniz kaydıyla bu yöntemi uygulayınız.)

Evde çözdüğünüz deneme sınavlarında süre tutarak, zamanı doğru kullanma alışkanlığı kazanabilirsiniz.

Sınavda dışarıdan gelebilecek seslere hazırlıklı olabilmek için evde deneme çözerken, evin normal yaşam şartlarında çözüm yapın.

LGS’de ve deneme çözerken olumsuz soru ifadelerine dikkat edin (ulaşılamaz, değildir, yoktur gibi).

Çözdüğünüz deneme sınavları size eksik konularınızı belirlemede yol göstericidir. Bu fırsatı iyi değerlendirmelisiniz.

Deneme sonuçlarını analiz ederken puandan daha çok yapamadığınız sorulara odaklanarak, sorunun doğru çözümünü mutlaka öğreniniz.

YOĞUN KAYGI BAŞARIYI DÜŞÜRÜR

Yaşar Üniversitesi Psikoloji Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Berrin Eylen Özyurt, sınav öncesinde ve sırasında yaşanan kaygının, belli bir düzeye kadar normal kabul edilebileceğini belirterek, “Kaygı odaklanmayı ve çabayı artıracağından, başarıyı arttırır. Ancak yoğun olarak yaşandığında başarıyı düşürür. Yüksek kaygı, öğrencilerin bilseler bile cevapları unutmasına da sebep olabilir” dedi.