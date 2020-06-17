Türkiye LGS için önemli maske açıklaması

LGS için önemli maske açıklaması

Türkiye

LGS için önemli maske açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, LGS öncesi maske kullanımı hakkında önemli açıklamada bulundu.

17 Haziran 2020, Çarşamba 14:06 Son Güncelleme:
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Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavına girecek öğrencilerin sınav esnasında maskelerini çıkarabileceğini açıkladı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Her öğrenci için okullara maske gönderildi. Bu konuda çok dikkatli ve kararlıyız. Maskedeki esnekliğimiz, Bilim Kurulu'nun önerdiği şekilde 'sınav esnasında sosyal mesafenin korunması ve sınav bitiminde tekrar takılması şartıyla çıkarılabileceği' yönündedir" ifadelerini kullandı.


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