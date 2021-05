MEB son dakika haberini duyurdu. Yüz binlerce öğrenci bekliyordu. LGS’ye geri sayım devam ederken MEB öğrencilerin sınava hazırlanmalarını sağlamak amacıyla LGS örnek sorularından oluşan yeni destek paketinin yayınlandığını duyurdu. Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından oluşan LGS 6. soru paketi mayıs ayı örnek soruları öğrencilerin faydalanması için yayınlandı.

LGS’YE GERİ SAYIM: MEB ÖRNEK SORULARI PAYLAŞTI!

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik sunulan altıncı soru paketi öğrencilerin erişimine açıldı. Mayıs ayı örnek soruları ile beraber 2018 Ekim ayından itibaren 8. sınıf öğrencileri ile paylaşılan örnek soru sayısı 1.105'e ulaştı.

BAKANLIK HER AY LGS ÖRNEK SORULARI YAYINLIYOR!

Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik olarak 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından beri her ay örnek sorular yayımlanmaya devam ediyor.

Bu yılki ilk örnek soru paketi 2 Aralık 2020, ikinci örnek soru paketi ise 6 Ocak, üçüncü soru paketi 4 Şubat 2021, dördüncü soru paketi 8 Mart 2021, 5. soru paketi ise 9 Nisan 2021 itibarıyla 8. sınıf öğrencilerinin istifadesine sunulmuştu.

MAYIS AYI LGS ÖRNEK SORULARI NASIL İNDİRİLİR?

Mayıs ayı örnek sorularında, daha önceki yayınlarda olduğu gibi Türkçe, matematik, fen bilimleri alanlarından onar, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile İngilizce alanlarından beşer soru olmak üzere toplam 45 soru yer alıyor.

Örnek sorular, 6 Haziran 2021'de gerçekleştirilecek Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezî Sınav'a yönelik öğrencilere destek sağlamak amacıyla her ay yayımlanmaya devam edecek.

Ünitelerin işleniş zamanına göre yıl boyunca yayımlanacak olan örnek sorulara meb.gov.tr ve http://odsgm.meb.gov.tr/ adresinden erişilebiliyor.

LGS NE ZAMAN? LGS’YE KAÇ GÜN KALDI?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın daha önce yaptığı duyuruda, LGS sınav takvimine ilişkin bilgileri açıklamıştı. LGS 6 Haziran 2021'de uygulanacak.

LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. LGS kapsamında 6 Haziran 2021'de uygulanacak merkezî sınav geçen yıl olduğu gibi 2021 yılında da sınav uygulaması iki oturum hâlinde gerçekleştirilecek.

Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak. Birinci oturum Türkiye saatiyle 09.30'da, ikinci oturum ise 11.30'da başlayacak. Birinci oturumda öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. İkinci oturumda ise öğrencilere matematik ve fen bilimleri derslerinden toplam 40 soru sorulacak ve öğrencilerin yanıtlaması için 80 dakika süreleri olacak.

Sözel ve sayısal bölümlerdeki her bir alt test için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin, her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak hesaplanacak.