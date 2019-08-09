Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB) Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı. Peki, LGS ikinci nakil sonuçları açıklandı! LGS 2. nakil için boş kontenjanlar belli oldu mu? İşte MEB LGS sonuç ekranı…

MEB, Liselere yerleştirme takvimine göre yarın açıklanması beklenen LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarını bayram öncesi sürprizi yaparak açıkladı. Sonuçlara, Bakanlığın "meb.gov.tr" adresinden ulaşılabilecek.

LGS İKİNCİ NAKİL SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

Sonuçlarının açıklanması ile birlikte merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlandı.

YERLEŞTİRİLEMEYEN ÖĞRENCİLER İÇİN SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Bu süreçten sonra hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül'de yerleştirme süreci sona erecek.

ÖĞRENCİLERİN YÜZDE 99’U İSTEDİĞİ OKULDA

LGS kapsamındaki yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçlarına göre, tercih yapan öğrencilerin yüzde 99'u istedikleri bir liseye yerleştirildi. Birinci yerleştirme sonunda öğrencilerin yüzde 95'i istedikleri liselere yerleşirken bu oran yerleştirmeye esas ikinci nakil sonunda yüzde 99'a yükseldi. Birinci yerleştirme ve yerleştirmeye esas iki nakil sonunda liselere yerleşen öğrenci sayısı 1 milyon 43 bin 365'e ulaştı.

MEB LGS YERLEŞTİRME TAKVİMİ

Yerleştirmeye esas iki nakil sürecinde yerleşemeyen öğrencilerin önlerindeki seçenekleri içeren takvim işlemeye devam edecek.

Bu kapsamda hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca 19-23 Ağustos tarihleri arasında yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül 2019 tarihinde yerleştirme süreci tamamlanacak.



