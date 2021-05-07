LGS KAYGISIYLA MÜCADELE REHBERİ: 8 ipucu ile rahatla

NEFESİN GÜCÜ

Yüksek kaygıda vücudumuz gerçek bir tehlike anındaki tepkileri verir. Yani çarpıntı, baş ağrısı, baş dönmesi, terleme, kaslarda gerginlik, nefes alış-verişlerinde hızlanma, ellerde titreme sık gözlemlenir. Nefes teknikleri kaygı seviyesini yönetmek için çok önemlidir. Basit görünen bu teknik, hızlı bir şekilde rahatlatır. Sınav öncesinde ve sınav anında arka arkaya alacağınız 3-4 derin nefesle birlikte kaygı seviyenizi kontrol altına alabilirsiniz.

DÜZENLİ UYKU DÖNGÜSÜ

Bilimsel çalışmalarda,dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocukların uyanmakta zorluk çektikleri, uyku esnasında yeterince dinlenemedikleri ve gündüz uykusuna daha fazla ihtiyaç duydukları saptandı.Uykunuza dikkat etmek hem rahatlayıp dinlenmenizi sağlar hem de dikkat seviyenizi ve sürenizi artırır.

KAFEİNE DİKKAT

Özellikle dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tedavisinde kullanılan ilaçlarla birlikte kafein (kola,kahve,çikolata da bulunur) tüketmek kaygı seviyesini artırabilir. Yine sınavdan önce tüketilen şekerli besinler gerginlik hissini artırabilir. Sınav öncesinde beslenme düzeninizi bozmayın, bilmediğiniz gıdalar tüketmeyin. İlacınızla birlikte bol su için.

FİZİKSEL AKTİVİTE

Bilimsel çalışmalar, fiziksel aktiviteden sonra dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocukların dikkat sürelerinin arttığı saptamış. Sınavdan önce her gün düzenli olarak yapılan yürüyüş ve açık havada vakit geçirmek hem rahatlamanızı sağlar hem de dikkat sürenizi artırır.

SOSYAL MEDYADAN UZAK DURUN

Yapılan çalışmalarda yoğun sosyal medya kullanımının dikkat süresi ve odaklanma üzerinde olumsuz yönlerini ortaya koymuştur. KAYGINIZI

GÖRMEZDEN GELMEYİN

Kaygı hissettiğinizde kaygıyı bastırmayın. Kaygıyı fark edin, vücudunuzda hangi bölgeyi etkilediğini bulmaya çalışın. Vücudunuzda gerginlik hissettiğiniz bölgelere odaklanarak gevşeme teknikleriyle o bölgeyi rahatlatmaya çalışın.

SINAVLA İLGİLİ KONUŞMAYIN

Sınavdan bir kaç gün önce ya da sınav sabahı sınavla ilgili konuşmalar yoğun kaygı yaşamanı zanedenolabilir. Bu yüzden elinizden geldiğince sınavla ilgili konuşmayın.Konuşulan ortamda bulunmaktan kaçının. Sınavdan bir gün önce sınav için gerekli tüm belgelerinizi hazırlayın.

VÜCUDUNUZU DİNLEYİN

Sınav sabahı besleyici ve hafif bir kahvaltı yapın. İlaç kullanıyorsanız ilacınızı için. Kafeinli içeceklerden uzak durun. Mutlaka tuvalete girin ve rahatlamadan tuvaletten çıkmayın. Vücudun tam anlamıyla rahat olması sınav anındaki dikkat süresi ve kaygı düzeyi üzerinde oldukça etkilidir. Sınav kaygısı, tam sınav başlamadan önce en yüksek seviyeye gelir. “Ben elimden geleni yaptım. Şu ana kadar iyice çalıştım ve şimdi elimden gelenin en iyisini yapacağım.” Bunu tekrarlamak kaygı düzeyinizi kontrol etmenize yardımcı olur.