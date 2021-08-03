2021 liselere yerleştirme üçüncü tercih ve nakil başvuruları 2 Ağustos tarihi itibariyle başladı. 5 gün sürecek Lise 3. tercih ve nakil başvurularının tamamlanmasının ardından binlerce öğrenci 2021-2022 eğitim öğretim döneminde devam edeceği liselere yerleşecek. İlk yerleştirme sonuçlarına göre liselerdeki doluluk oranı yüzde 95’i bulurken, 2021 liselere yerleştirme ikinci tercih ve nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu oranın yüzde 98’i bulması bekleniyor.

LİSE 3. TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Lise 3. tercih ve nakil başvuruları 2 Ağustos tarihinde başladı. İlk yerleştirme sonuçlarına göre herhangi bir liseye yerleşemeyen ya da yerleştirdiği okulu değiştirmek isteyen öğrenciler, 6 Ağustos saat 17.00’ye kadar lise 3. tercih ve nakil başvurularını yapabilecek.

Lise 3. tercih başvuru sonuçları ise 9 Ağustos tarihinde sonuc.meb.gov.tr ve e-Okul'un resmi internet adresi üzerinden açıklanacak. Bu tarihle birlikte 2021 LGS kapsamında devam eden ana yerleştirme süreci son bulacak.

LGS TERCİH VE NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Yerleştirmeye esas nakil tercihleri, tercih edilecek okulun boş kontenjanına bakılmaksızın seçilebilecek. Başvuru işlemleri, herhangi bir ortaokul veya imam hatip ortaokulu müdürlüğünden yapılabilecek.

Nakil döneminde öğrenciler, her gruptan en fazla 3 okul tercihinde bulunabilecekler.

Tercihler okul müdürlüğü tarafından elektronik ortamda onaylanacak. Tercihlerle ilgili varsa her türlü düzeltme elektronik onaylama işleminden önce yapılacak ve onaylama işlemi yapıldığı anda öğrencinin tercih işlemi tamamlanmış olacaktır.

Öğrenci velisi iptal ya da düzeltme işlemi için takvimde belirtilen tercih süreleri içinde okul müdürlüğüne başvurarak başvurunun iptali düzeltilmesi talebinde bulunabilecek. Tercih Başvuru Durumu "İptal" olarak görünen öğrenciler yerleştirme işlemlerine dâhil edilmeyecekler.