Eğitim & Kariyer LGS nakil dönemi bitti

LGS nakil dönemi bitti

Eğitim & Kariyer

LGS nakil dönemi bitti

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları açıklandı.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 07:01 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ikinci nakil sonuçlarına göre, öğrencilerinin yüzde 98’inin istedikleri okula yerleştiğini söyledi. 26 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93’ü istedikleri okula yerleşmiş, bu oran birinci nakil sonunda yüzde 96’ya yükselmişti.

20 AĞUSTOS’TA SÜREÇ TAMAMLANACAK

İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla ana yerleştirme süreci tamamlandı. İki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 9-13 Ağustos’ta alınacak ve 20 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Bakan Özer, “20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar” dedi.

Yazarlarımızdan
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Yapay zekalı kameralar bizde olsaydı…
Sadık Gültekin’le Doğru Tercih
Gözde Hatunoğlu
Müzik Platformu’nun ilk verisi ‘istihdam’
Gözde Hatunoğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER MEB'den son dakika LGS açıklaması! Erişime açıldı