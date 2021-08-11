LGS nakil dönemi bitti

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, ikinci nakil sonuçlarına göre, öğrencilerinin yüzde 98’inin istedikleri okula yerleştiğini söyledi. 26 Temmuz’da açıklanan birinci yerleştirme sonuçlarına göre tercih yapan öğrencilerin yüzde 93’ü istedikleri okula yerleşmiş, bu oran birinci nakil sonunda yüzde 96’ya yükselmişti.

20 AĞUSTOS’TA SÜREÇ TAMAMLANACAK

İkinci nakil sonuçlarının açıklanmasıyla ana yerleştirme süreci tamamlandı. İki nakil sürecinde de hiçbir okula giremeyen öğrenciler, yerleştirme ve nakil komisyonları aracılığıyla yerleştirilecek. Bu öğrencilerin başvuruları, komisyonlarca 9-13 Ağustos’ta alınacak ve 20 Ağustos’ta yerleştirme süreci tamamlanacak. Bakan Özer, “20 Ağustos itibarıyla tüm çocuklarımız liselere yerleşmiş olacaklar” dedi.