Liselere Geçiş Sistemi'nde son nakil başvurusu bugün sona eriyor. 2. nakil işlemlerinin sonlanmasıyla birlikte tercih sonuçlarının akıbeti merak edilecek. Sıkça "LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak?" sorusu yöneltilecek.

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas nakil döneminde herhangi bir tercihine yerleşen öğrenci, önceki yerleştiği okul hakkından vazgeçmiş sayılacak. Yerleştirmeye esas ikinci nakil sonuçları, 10 Ağustos Cumartesi duyurulacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS YERLEŞTİRME SÜRECİ NE ZAMAN TAMAMLANIYOR?

Daha sonra hiçbir okula yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 6 Eylül’de yerleştirme süreci tümüyle sona erecek.