LGS nakil sonuçları ne zaman açıklanacak? Başvuru ne zaman bitiyor?

LGS ilk tercih ve 1 nakil sonuçlarından memnun kalmayanlar 2. nakil işlemlerine başvurdu ve başvurmaya da devam ediyor. İşlemler 8 Ağustos'ta son bulacak. Elini çabuk tutup tercihlerini yapanlar sonuçları beklerken henüz hiçbir işlem yapmayanlar tercih işlemlerinin nasıl yapılacağını sorguluyor. İşte ayrıntılar...

LGS NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS nakil sonuçları 10 Ağustos'ta açıklanacak. Böylece merkezi olarak yürütülen ana yerleştirme süreci tamamlanacak.

LGS NAKİL BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Tercih işlemleri, öğrenci ve velisi tarafından "https://e­-okul.meb.gov.tr" internet adresinden veya herhangi bir ortaokul/imam hatip ortaokulu müdürlüğünden gerçekleştirilecek. Tercihler, ilgili ortaokul müdürlüklerine onaylatılacak.